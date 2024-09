Kolejna afera w M jak miłość. Roznerski przywołany do porządku. Chodzi o Kalską

Miłość życia Majki Jeżowskiej. "Żuka" kochała najdłużej. Dziś musiała go pożegnać

Mikołaj Roznerski gra w serialu "M jak miłość" bardzo lubianą postać, detektywa Marcina Chodakowskiego. Wielkie emocje widzów budzi szczególnie życie uczuciowe przystojniaka. Co ciekawe, ten bohater zaczynał swoją historię w serii jako "chłopak do towarzystwa", ale z czasem stał się szanowanym kochankiem, ojcem i mężem. Ale teraz znów nie wiadomo, co robią z postacią Roznerskiego!

O jedną kobietę Roznerskiego za dużo

Poprzedni sezon "M jak miłość" upłynął pod hasłem "zdrady Izy", którą gra Adriana Kalska. Widzowie telenoweli natychmiast znienawidzili Chodakowską, która skrzywdziła nie tylko męża, ale i dzieci. Jej miejsce jednak szybko zajęła urocza Kama (Michalina Sosna) i zapowiadało się na happy end. Tyle, że twórcy serialu wpadli na jeszcze inny pomysł. Z życia Marcina - jak zapowiada nowa czołówka - znika nie tylko Iza, ale i dzieci, ale i w miejsce Kamy już "podstawiono" mu nową bohaterkę! I tego już było dla widzów popularnej "emki" za dużo.

Kiedy Adriana Kalska pokazała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z planu "M jak miłość" z serialowymi dziećmi, widzowie natychmiast dali znać, co myślą o "wymazywaniu" jej postaci. Oberwało się też Mikołajowi Roznerskiemu.

Szymek szukaj taty! Zepsuli Twoja postać w serialu 😢 mamy nadzieję, że pójdą po rozum do głowy Gdzie ten Rozner ma oczy… Piękna !😍 Brakuje Izy w tym serialu pięknie wyglądasz z serialowymi dziećmi piękne zdjęcia i rodzinka z mamusia 😍❤️❤️❤️ Oby więcej scen z taką uroczą trójką ❤️ A najlepiej czwórką. Iza, Marcin i dzieciaki 🔥 Moja Ulubiona Najcudowniejsza serialowa Rodzinka ❤️ Kocham Was i gorąco Pozdrawiam ❤️❤️❤️

"Jak mnie ta baba denerwuje"

Także na profilu "M jak miłość" na Instagramie widzowie piszą, co sądzą o nowym rozdziale w życiu bohatera Roznerskiego. Nowa postać, alkoholiczka Martyna (Magdalena Turczeniewicz) nie podoba się nikomu, ale jak już wiadomo, to ona wystąpi w nowej czołówce serialu zamiast Kalskiej. Fani jednak nie są gotowi na tę zmianę i oczekują przywrócenia dawnej rodziny Chodakowskich.

- No już dzisiaj się zdenerwowałam 😣

- Jak mnie ta baba denerwuje

- Czy ten wątek będzie jeszcze długi, wole dawnego Marcina!!!

- Marcin wróci do dzieci, I rodziny ❤️❤️❤️

