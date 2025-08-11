Kolejna smutna wiadomość ze świata muzyki. Nie żyje wybitny polski kompozytor

O śmierci wielkiego polskiego kompozytora poinformowały na Facebooku najważniejsze instytucje muzyczne. Muzyk najmocniej związany był z Łodzią. Teraz miasto opłakuje swoje mistrza. Andrzej Hundziak przeżył 98 lat.

Wszyscy płaczą po śmierci wielkiego kompozytora

W imieniu społeczności Akademii Muzycznej w Łodzi zawiadamiam, że wczoraj, w sobotę 9 sierpnia 2025 r., zmarł w wieku 98 lat Andrzej Hundziak - wybitny kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego. Był nestorem polskiego środowiska kompozytorskiego, społecznikiem, animatorem działającym w wielu instytucjach Łodzi

- poinformowała Fakt rzeczniczka Akademii Muzycznej w Łodzi, Aleksandra Bęben.

Profesor Andrzej Hundziak był postacią wybitną, doskonałym artystą i pedagogiem przez lata kształcącym studentów naszej Uczelni. Człowiek obdarzony niezwykłą charyzmą, osobowość o wyjątkowej kulturze osobistej odnoszącym się z szacunkiem do sztuki, twórców, współpracowników i studentów. Z sentymentem wspominam realizację nagrań piosenek dla dzieci autorstwa Pana Profesora, w której miałam zaszczyt uczestniczyć jako młody wykonawca. Odszedł ważny przedstawiciel łódzkiego środowiska kompozytorskiego, twórca i kreator kultury miasta, ambasador polskiej sztuki na świecie

- wspomina prof. Elżbieta Aleksandrowicz, rektor Akademii Muzycznej w Łodzi, w nadesłanym do PAP komunikacie.

Wielka kariera Andrzeja Hundziaka

Andrzej Hundziak urodził się 11 marca 1927 r. w Krośniewicach (woj. łódzkie). Po zakończeniu II wojny światowej zaczął studia muzykologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, później kontynuował edukację w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Tam też uzyskał dyplom z teorii muzyki. W 1967 r. Andrzej Hundziak wyjechał do Paryża, gdzie studiował u legendarnej Nadii Boulanger.

Znaczną część swojego dorobku muzycznego Andrzej Hundziak dedykował dzieciom i młodzieży. Z jego inicjatywy w 1977 r. powstał Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży "Do-Re-Mi" w Łodzi, którego był dyrektorem i kierownikiem artystycznym do 1990 r. Hundziak był także autorem operetki "Kariera Nikodema Dyzmy" w Teatrze Muzycznym w Gdyni w 1972 r. Spod jego ręki wyszło także widowisko muzyczne "Dziś do Ciebie przyjść nie mogę", wystawiane w Polsce i na świecie.

Ordery wielkiego kompozytora

Za swoje osiągnięcia Andrzej Hundziak był wielokrotnie nagradzany. Kompozytor otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1964), Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2007) oraz Medal Senatu RP (2005).