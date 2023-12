Kolejna wielka gwiazda TVP na wylocie? Aż huczy od plotek! "Nikt nie bierze go pod uwagę"

Tak wygląda salon Kayah. Fani uważają, że bardzo pasuje do jej stylu!

Przez ostatnie dni w Telewizji Polskiej ma miejsce prawdziwa rewolucja i wielkie zmiany. W ubiegłą środę nagle przestało nadawać TVP INFO, a także nie zostały wyemitowane "Wiadomości", "Teleexpress" oraz "Panorama". Co chwile słyszymy, że ze stacją żegnają się wielkie nazwiska! W ostatnich dniach głośno jest o zmianach w słynnym "Teleexpressie". Powrócić na antenę ma legenda tego programu, Maciej Orłoś. Z kolei na wylocie ma być jeden ze znanych prowadzących. Poznajcie, o kogo chodzi!

Krzysztof Ziemiec żegna się z TVP?! "Nikt nie bierze go pod uwagę"

W ostatnich dniach dużo pisze się o powrocie kultowego "Teleexpressu", który poprowadzić ma były prowadzący, Maciej Orłoś. Jak donosi serwis "Plotek", z programem ma pożegnać się wieloletni prowadzący, Krzysztof Ziemiec. Dziennikarz w przeszłości prowadził m.in "Wiadomości". Jak mówi informator "Plotka", jego koniec pracy przy programie wydaje się być przesądzony.

- Nikt nie bierze go pod uwagę w nowej rzeczywistości. On sprzedał duszę diabłu, sympatyzując z dawną władzą, której dawał swoją twarz. Od takich osób trzeba się odciąć, by odzyskać wiarygodność. Poza tym Orłoś nie wróciłby, gdyby w programie była stara ekipa. Bardzo mu zależy na nowym otwarciu - zdradził informator "Plotka".

"Plotek" skontaktował się z dziennikarzem, lecz ten nabrał wody w usta.

- Nie mam na ten temat nic do powiedzenia. Nic mi nie wiadomo - powiedział Ziemiec.

