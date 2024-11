Widzowie nie dowierzali. Koncert TVP z okazji Świeta Niepodległości nie wszystkim się spodobał. Zabrakło jednego elementu

11 listopada to data bardzo ważna dla wszystkich Polaków. Odzyskanie niepodległości od dawna jest uroczyście celebrowane, a 11.11 jest dniem wolnym od pracy. Choć, oczywiście, nie wszyscy mogą tego dnia skupić się wyłącznie na świętowaniu, to jednak wielu Polaków rusza na ulice, aby z flagą w ręce czy innym biało-czerwonym motywem cieszyć się z wolności. Tę jako naród staramy się doceniać i radować się nią.

Telewizja Polska z okazji Święta Niepodległości postanowiła zafundować widzom dawkę rozrywki i kultury - koncert pełen znanych i lubianych wykonawców pod hasłem "Jesteśmy sobie potrzebni". Jego fragmenty można znaleźć w sieci np. na facebookowym profilu Bądźmy Razem. TVP czy TVP1. Koncert odbył się we Wrocławiu i przyciągnął tłumy, które, sądząc po nagraniach, świetnie się bawiły.

Wystąpili m.in. Kamil Bednarek, Kayah, Viki Gabor, Enej, Piotr Cugowski, Anna Rusowicz, Kathia, Zalia, Bovska, Weronika Korthals, Natalia Kukulska, Tomasz Organek. Na scenie, która prezentowała się bardzo okazale, można też było zobaczyć dziennikarski duet - Paulinę Chylewską i Roberta Stockingera.

Koncert miał wiele świetnych momentów. Gwiazdy zaśpiewały swoje hity, były gesty wsparcia dla powodzian. Jednak nowoczesna forma celebrowania patriotyzmu nie wszystkim przypadła do gustu. Na facebookowym i instagramowym profilu TVP, gdzie opublikowano fragmenty nagrań, internauci zapytali wprost o piosenki patriotyczne, których podczas show zabrakło, a do których, jak się okazuje, Polacy są bardzo przywiązani.

"Czy tylko ja liczyłam na pieśni patriotyczne?", "Ja też i niestety się zawiodłam", "Spodziewałam się koncertu patriotycznego, a nie jakichś powszechnych piosenek", "Czy my naprawdę nie mamy pięknych pieśni?", "Zamiast śpiewania pieśni patriotycznych słuchamy pioseneczek polskich gwiazd popu", "Taki koncert to może być z każdej okazji, gdyby mi go pokazali, nie odgadłabym, z jakiej okazji był zrobiony", "Dlaczego nie ma ani jednej pieśni patriotycznej na tym koncercie?" - czytamy w sieci.