Koncert Zenka w Poznaniu pod znakiem zapytania? Oburzeni poznaniacy mówią o liście protestacyjnym!

Zenek Martyniuk to wokalista zespołu Akcent i niekwestionowany król disco polo, który wylansował hity takie jak "Przez twe oczy zielone", "Przekorny los", "Życie to są chwile", "Gwiazda", "Królowa nocy" czy pragnienie miłości. Popularność Martyniuka jest tak duża, że w 2020 roku powstał nawet film biograficzny pt. "Zenek", w którym gwiazdor zagrał główną rolę. Piosenkarz występuje na największych imprezach muzycznych w Polsce, a jego koncerty przyciągają prawdziwe tłumy. Zdarza się jednak, że z pozoru niewinny koncert disco polo doprowadza do wielkiej afery...

Poznańscy muzycy i młodzieżowi radni nie chcą koncertu Zenka. Poszło o UAM

W poniedziałek, 20 lutego 2023 roku, Zenek ma zagrać w Poznaniu. Koncert pod nazwą "Zakończenie karnawału z Zenonem Martyniukiem i Zespołem Akcent" budzi jednak ogromne kontrowersje. Wszystko przez miejsce, w którym ma odbyć się to wydarzenie, a dokładniej aulę Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jak informowała w grudniu 2022 roku "Gazeta Wyborcza", zbulwersowani są przede wszystkim muzycy Filharmonii Poznańskiej, którzy regularnie występują na UAM.

- Aula UAM jest budynkiem Akademii Królewskiej, gdzie nawet w trakcie zaborów Polacy mogli studiować. To jest uniwersytet, sala, w której odbywa się jeden z najważniejszych konkursów skrzypcowych, tu immatrykuluje się studentów, wręcza doktoraty, przyjmuje prezydentów i Güntera Grassa. Rola kulturotwórcza tego miejsca jest nie do opisania. Koncert disco polo w tym miejscu jest po prostu niedorzeczny - powiedział "Wyborczej" jeden z poznańskich muzyków. Zapowiedział również napisanie listu protestacyjnego do władz uczelni.

Inny poznański artysta dodał, że "aula UAM do tej pory kojarzyła mu się z wydarzeniami tzw. kultury wysokiej, a disco polo do niej nie należy".

Przeciwko koncertowi Zenka w murach Uniwersytetu Adama Mickiewicza jest też również Młodzieżowa Rada Miasta Poznania.

- Stanowczo sprzeciwiamy się inicjatywie, na którą pozwalają władze uczelni. Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest miejscem o wysokim prestiżu, przeznaczonym do wydarzeń tzw. kultury wysokiej". Uważamy, że koncert p. Zenona Martyniuka, artysty wykonującego muzykę z gatunku disco polo, mógłby mocno zaszkodzić podniosłości tej przestrzeni. Nie jest naszą intencją odbierane poznaniakom i poznaniankom możliwości udziału w koncercie muzyka, niemniej w Poznaniu znajdują się liczne miejsca o zdecydowanie bardziej odpowiednim charakterze dla wydarzenia tego typu - napisano w oświadczeniu z 19 stycznia 2023 roku.

Wygląda jednak na to, że koncert Zenka Martyniuka odbędzie się bez przeszkód. Do sprawy odniosła się rzeczniczka prasowa UAM, Małgorzata Rybczyńska.

- Uniwersytet stara się wyjść naprzeciw potrzebom społecznym w tej kwestii, udostępniając aulę na różne publiczne wydarzenia. Odbywają się tam nie tylko konkursy i występy muzyków klasycznych, ale także popularnych artystów muzyki rozrywkowej. O gustach się nie dyskutuje. Czy to aprobujemy, czy nie, muzyka disco polo istnieje w przestrzeni publicznej - powiedziała "Gazecie Wyborczej" w grudniu.

Co sądzicie na ten temat? Uczelnia to dobre miejsce na organizację koncertu disco polo?

