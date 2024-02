Kornelia Gołębiewska, II Wicemiss Polonia otrzymuje niemoralne propozycje. Jak sobie z nimi radzi?

Kornelia, która studiuje psychologię biznesu oraz architekturę krajobrazu często pracuje jako modelka, ale po cichu marzy, by za jakiś czas swoją przyszłość związać z telewizją. Jedna z najpiękniejszych Polek cieszy się ogromnym powodzeniem u mężczyzn i choć dumnie kroczy po wybiegach podczas konkursów piękności oraz chętnie pozuje do zdjęć, to jednak w gruncie rzeczy jest bardzo nieśmiała, szczególnie w grę wchodzą o relacje damsko-męskie. Celebrytka przyznaje, że nigdy nie zrobi pierwszego kroku. Mężczyzna musi ją oczarować i ośmielić. - Przyznam, że w kontaktach damsko męskich jestem trochę nieśmiała. Zawsze to chłopak musiał zrobić pierwszy krok. Nawet jak chodziło tylko o pocałunek – uśmiecha się Kornelia. – Nie jestem osobą, która się narzuca. Trzeba mnie ująć czymś wyjątkowym i zdobywać krok po kroku. Nigdy nie walczę o mężczyznę, nawet jak mi się spodoba. Lubię jak to facet o mnie zabiega – zdradza „Super Expressowi” gwiazda, która ma na swoim koncie nie tylko tytuł II Wicemiss Polonia, ale również wiele wyróżnień w międzynarodowych konkursach piękności. Niedawno reprezentowała nasz kraj, m.in. w Egipcie.

Jakie podejście do seksu ma jedna z najpiękniejszych Polek?

Prywatnie jest bardzo skromną dziewczyną. Nie zamyka się jednak na rozmowy w dość śmiałych tematach, takich jak seks. - Seks jest dla mnie bardzo intymną sferą, nie zawsze mam odwagę, by tak otwarcie mówić o tych sprawach, ale z drugiej strony powinniśmy przełamywać się także w tych tematach. Tak, jak dla każdego człowieka seks stanowi dla mnie ważną sprawę w związku. Nie ma co ukrywać, że to element naszego życia, który w szczególny sposób spaja ze sobą dwoje ludzi. W moim przypadku seks może być tylko z miłości. Nie wyobrażam sobie inaczej. Tylko i wyłącznie z kimś, kto jest mi bliski i jest moim stałym partnerem, Przygodne historie mnie nie interesują. Zresztą nigdy nie miałam żadnych przypadkowych partnerów. Wyznaje pewne wartości, którym jestem wierna. Pielęgnuję także szacunek do samej siebie i swojego ciała – opowiada Kornelia. – Cielesność jest dla mnie na tyle ważna i osobista, że zachowuję ją dla sfery związkowej – dodaje Kornelia, która choć otworzyła się na wyznania o seksie, fakt, czy jest teraz w związku postanowiła zachować dla siebie.

Jak Kornelia Gołębiewska reaguje na niemoralne propozycje?

Miss nie ukrywa natomiast, że dostaje mnóstwo niemoralnych propozycji, które docierają do niej przez media społecznościowe. - Panowie pytają, czy chciałabym mieć sponsora, podsyłają swoje nagie i mało apetyczne zdjęcia, proponują nawet pieniądze za obrażanie. Takich wiadomości jest mnóstwo, ale nie reaguję na nie. Czasem się po prostu uśmiechnę – podsumowuje nasza piękność.

Więcej w materiale wideo załączonym do artykułu

Kornelia Gołębiewska – II wicemiss Polonia 2023 otrzymuje niemoralne propozycje: Proponują mi pieniądze za seks Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.