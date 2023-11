Magdalena Zawadzka brutalnie wykorzystana przez oszustów. To obrzydliwe, co spotkało 79-letnią aktorkę

Kortez u Żurnalisty. Zdobył się na szczere wyznanie

Tak naprawdę nazywa się Łukasz Federkiewicz i urodził się 24 czerwca 1989 roku w Krośnie. Wychowywał się w Iwoniczu, jego ojciec grywał na gitarze, mama amatorsko malowała. On sam słuchał dużo muzyki klasycznej, w gimnazjum zaczął pisać miniatury fortepianowe - czytamy w culture.pl.

Jedno jest pewne, Kortez ujął publiczność swoją niezwykłą wrażliwością, szczerymi piosenkami, a przede wszystkim wyjątkową barwą głosu.

Żurnalista jest polskim dziennikarzem, autorem książek i przedsiębiorcą, dawniej próbował swoich sił w muzyce. Obecnie dużą popularnością cieszy się seria jego podkastów, do której zaprasza polskie gwiazdy. Ostatnio Żurnalista rozmawiał z Kortezem. Co ciekawego mogliśmy usłyszeć?

Kortez rozmawiał z Żurnalistą: "Na terapii byłem szczery do bólu"

Kortez opowiedział Żurnaliście o terapii. - Na terapii byłem szczery do bólu. Nie masz nic do stracenia. Musisz to zrobić dla siebie. Ja chciałem żeby było mi ze sobą lżej. Nie chciałem tych wszystkich dni, w których budzę się i nie wiem o co mi chodzi - wyznał muzyk.

Kortez opowiedział też, jak destrukcyjnie wpływały na niego trasy koncertowe. Jak sam określi, "życie w tracie jest totalnie rozwalające".