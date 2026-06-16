Kosmiczne ambicje Jana Pawła i bunt w Adamczysze. Znamy datę premiery 3. sezonu "1670"

W zaprezentowanym zwiastunie trzeciego sezonu "1670" platforma Netflix zabiera widzów wprost do sarmackiej rzeczywistości, która powoli zaczyna drżeć w posadach. Jan Paweł pragnie udowodnić całemu światu, że zasługuje na miano prawdziwego "homo sarmatus". By tego dokonać, zamierza zorganizować chłopską wyprawę na Księżyc, stwierdzając stanowczo: "To mały krok dla chłopa, ale wielki dla szlachty". Zwiastun rodzi również pytania o to, jak potoczą się losy familii Adamczewskich oraz czy zdobyte praktyki w negocjacjach ze stroną turecką znajdą ostatecznie zastosowanie na dworze królewskim. Premiera nowej odsłony zaplanowana jest na tegoroczne lato.

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Akcja kolejnych epizodów startuje niedługo po zakończeniu wielkich Dożynek Królewskich w Adamczysze. Płonąca biblioteka pochłonęła wszystkie akty szlacheckie, a na jaw wyszła brutalna prawda dotycząca pochodzenia Jana Pawła. Te nieoczekiwane wydarzenia sprawiły, że nad polską szlachtą zawisło niebezpieczeństwo znacznie poważniejsze niż epidemia dżumy, czyli tak zwana choroba poszlachecka. Poważny kryzys tożsamościowy uderza nie tylko w głowy najważniejszych rodów, ale dopada praktycznie każdego członka familii Adamczewskich. Zofia mierzy się z syndromem opuszczonego gniazda, a wszechobecnej ciszy w dworku nie jest w stanie zagłuszyć nawet jej głośne śpiewanie gorzkich żali. Z kolei Jakub wyrusza na podbój Warszawy, gdzie metropolia kusi go nie tylko perspektywami na nowe, lukratywne interesy.

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Do Adamczychy powraca z kolei Aniela. Dziewczyna ma w planach zadbanie o własne potrzeby, jednak zamierza to zrobić dopiero po ostatecznym uruchomieniu szkoły przeznaczonej dla chłopów. Tymczasem w samej wsi zaczynają narastać wyraźne niepokoje, a najniższa warstwa społeczna zamiast do żniw, wydaje się po cichu przygotowywać do otwartego buntu. Dotychczasowy, pozornie stabilny porządek rzeczy, przypominający niezachwiane prawo weta, generuje obecnie zdecydowanie więcej pytań niż konkretnych odpowiedzi. Pojawiają się wątpliwości, czy dojdzie do rozpadu rodziny, czy chłop faktycznie dotrze na Księżyc i czy Aniela ponownie zbliży się do Macieja. Znaków zapytania jest więcej – nie wiadomo, gdzie aktualnie przebywa Bogdan i co dokładnie planuje Andrzej.

Motywacja i ambicja Jana Pawła dosłownie sięga w tym sezonie kosmosu, co naturalnie wiąże się z przekraczaniem kolejnych granic absurdu, a wraz z tym pojawia się jeszcze większa przestrzeń do zaskakiwania widza czy skręcania w dziwne popkulturowe zakamarki - mówi pomysłodawca i autor scenariusza 1670 Jakub Rużyłło.

Trzeci rozdział losów bohaterów "1670" jest mroczniejszy niż poprzedni, przez co bardziej zbliżony klimatem do pierwszego sezonu. I chociaż wracamy do tej naszej Adamczychy, błotnistej, szarej, to akcja zabiera nas w różne miejsca - Warszawa, dwory królewskie, plenery. Trzeci sezon, wraz z całym bogactwem nowych wydarzeń, postaci i zwrotów akcji, maluje panoramę świata serialu w znacznie szerszej perspektywie - dodaje Kordian Kądziela, reżyser "1670".

Obsada i oficjalna data premiery trzeciego sezonu "1670"

W najnowszej odsłonie uwielbianej przez Polaków produkcji widzowie ponownie zobaczą na ekranie dobrze znanych aktorów. Do swoich ról powrócą między innymi: Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Filip Zaręba, Michał Sikorski, Dobromir Dymecki, Andrzej Kłak, Jędrzej Hycnar oraz Kirył Pietruczuk. Premiera trzeciego sezonu "1670" odbędzie się na platformie Netflix dokładnie 5 sierpnia.

"1670" - rozmawiamy z Kiryłem Pietruczukiem (Maciej) i Dobromirem Dymeckim (Bogdan) o 2. i 3. sezonie | Wywiady ESKA