Koszmar Marii Pakulnis. Bała się nawet iść do kościoła! Potworne wyzwiska

Maria Pakulnis to uznana artystka, mająca na swoim koncie wiele znakomitych ról. Aktorka występowała m.in. w serialach "Na Wspólnej", Fitness Club" czy "Tylko miłość" i w filmach takich jak: "Johnny", "Osiecka" czy "Obywatel Piszczyk". Ostatnio o Marii Pakulnis głośno jest głownie z powodu jej wstrząsających opowieści. W swojej książce stwierdziła, że w dzieciństwie była molestowana przez księdza. Z kolei w programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej" zabrała głos na temat podziałów społecznych w Polsce. - Bardzo mnie to dotyka i boli. Takie sytuacje próbują zabijać we mnie człowieka, ja się przed tym oczywiście bronię, ale to, do jakiej myśmy wszyscy doszli ściany, to jest coś przerażającego. Nie ma mojej zgody na to, że nie ma w ludziach tolerancji, szacunku do siebie. Nie ma mojej zgody na to, żeby człowiek żył obsesyjnie życiem drugiego człowieka, nie robiąc nic ze swoim życiem, nie naprawiając swojego życia i relacji wokół siebie - denerwowała się Maria Pakulnis. Teraz - podczas festiwalu Pol’and’Rock - zdecydowała się opowiedzieć inną straszną historię.

Maria Pakulnis nie poszła do komunii. "Bałam się wejść do świątyni w moim rodzinnym Giżycku, bo czułam się inna"

Aktorka wróciła do swojego dzieciństwa i wspominała potworne wyzwiska, z jakimi musiała się mierzyć. Doszło do tego, że bała się nawet iść do kościoła. - Nie poszłam do komunii, bo nie dostałam sukienki i nikt o to nie zadbał. Dzieci krzyczały za mną "Antychryst". Przeżyłam to strasznie, tę traumę ciągnęłam bardzo długo. Dopiero na studiach spotkałam pierwszy raz takiego księdza, któremu mogłam zaufać. Bałam się wejść do świątyni w moim rodzinnym Giżycku, bo czułam się inna - powiedziała prosto z mostu Maria Pakulnis do słuchających ją uczestników festiwalu Pol’and’Rock. Generalnie dzieciństwo aktorki raczej nie należało do beztroskich. - Nigdy nie byłam rozpieszczana komplementami. Nigdy nie słyszałam zbyt wielu dobrych słów na swój temat. Gdy byłam dzieckiem, nikt mi nie mówił, że jestem najważniejsza, najśliczniejsza i najpiękniejsza. Nie zaznałam tego - żaliła się kiedyś Maria Pakulnis w wywiadzie dla portalu Plejada.pl.

