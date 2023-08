Koszmar u Joanny Opozdy! Nie ma już siły na urządzanie domu?! Mówi o absurdalnych sytuacjach

Gwiazda show TVN o śmierci synka. Zostawiła jego ciało do badań

Joanna Opozda swoją ogólnopolską popularność zyskała, grając w serialu Polsatu "Pierwsza miłość", gdzie wcieliła się w rolę Jowity. W 2021 roku pobrała się z aktorem, Antonim Królikowskim, związek jednak nie przetrwał próby czasu. Owocem ich związku jest syn Vincent. To właśnie z synkiem aktorka planuje przeprowadzić się do nowego domu. Jednak jak to bywa przy pracach budowlanych spotykają ją pewne niespodziewane sytuacje. O jednej z nich opowiedziała na swoim Instagramie!

Joanna Opozda żali się na fachowców. Co z jej remontem?

Joanna Opozda znana jest z tego, że jest w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami. Ostatnio zrobiła Q&A, gdzie padło pytanie, jak idą prace budowlane jej nowego domu. Aktorka nie szczędziła gorzkich słów.

- Ciężko powiedzieć... Z tymi fachowcami to jest tak, że ciągle chorują, łamią ręce albo są w szpitalu, albo mają nerwice i nie mogą się pojawić, jeszcze chyba nie zdarzyło mi się, żeby coś było zrobione na czas - napisała w odpowiedzi na pytanie. To są już tak absurdalne sytuacje, że już nie mam siły - podsumowała na Instagramie.

