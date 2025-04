Izabela Zeiske przeżyła koszmar w święta. Konieczna była reanimacja!

"Gogglebox. Przed telewizorem" to popularne show, którego uczestnicy szczerze i z dużą dozą humoru komentują wybrane programy telewizyjne. To dzięki programowi stacji TTV rozpoznawalność zdobyły m.in. Sylwia Bomba czy Agnieszka Kotońska. Jedną z najbardziej lubianych uczestniczek jest 63-letnia Izabela Zeiske.

W "Gogglebox. Przed telewizorem" często występuje razem ze swoim synem, Joachimem. Matka z synem stworzyli przebojowy duet, który skradł serca widzów. Izabela Zeiske dała się poznać jako królowa ciętej riposty, a swoimi tekstami potrafi rozbawić widzów do łez.

Wraz ze wzrostem popularności kobieta zaczęła pojawiać się również w innych programach. Od niedawna można ją oglądać w show "Back To School", gdzie razem z innymi celebrytami sprawdza swoją wiedzę ze szkoły.

Izabela Zeiske jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i czuje się w nich jak ryba w wodzie. Chętnie dzieli się z internautami swoim życiem prywatnym. Zdarza się jej przekraczać przy tym pewne granice. W lutym ubiegłego wieku na jej tiktokowym profilu znalazła się wideo-relacja z pogrzebu jej matki. Teraz opisała kolejny dramat, który spadł na jej rodzinę. Podczas minionych świąt jeden z jej synów w Wielką Sobotę przeszedł zawał!

Dla wszystkich to były radosne święta, dla naszej rodziny były bardzo ciężkie, emocjonalne. Troszeczkę przeżyliśmy, ponieważ jeden z moich synów w Wielką Sobotę dostał rozległego zawału. To był czas wielkiego wdechu, bo jak to lekarz powiedział, 48 godzin jest decydujące. W jego wypadku była robiona reanimacja, stenty ma założone. Przeszedł sporo, a my razem z nim. (...) Jest lepiej, dlatego z wami rozmawiam, ale stres przeżyliśmy niesamowity - relacjonowała Zeiske na Tik Toku.