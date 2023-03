Beata Kozidrak odmówiła tego, o czym marzy Doda! Mówi o powodach

i Autor: AKPA / Podlewski

SZOK

Kozidrak odmówiła tego, o czym marzy Doda! Mówi o powodach

cgw 11:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Beata Kozidrak (63 l.) udzieliła niedawno kilku wywiadów. W jednym z nich przyznała, że miała wielokrotnie okazję, by być trenerką "The Voice of Poland", ale z bardzo oczywistych powodów odmawiała produkcji. "Nie lubię być przemądrzała" - przekonuje.