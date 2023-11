Kożuchowska i Klynstra kiedyś byli parą, dziś nie wracają do tamtych czasów. Wygadała się Nosowska

Ostatni partner Gabriela Seweryna. "Najprzystojniejszy". Okropne, co razem przeszli!

W tej sprawie wiele jest niejasności, a jeszcze więcej domysłów. O tym, że Małgorzata Kożuchowska i Redbad Klynstra byli kiedyś parą wygadała się Katarzyna Nosowska. Aktorzy spotykali się w czasach studenckich, teraz sami zainteresowani mają swoje rodziny i nie wracają do tamtych czasów. Katarzyna Nosowska opowiadając z kolei o swoim związku z obecnym mężem Emilii Komarnickiej, wygadała się o tej studenckiej relacji aktorów.

Możliwe, że informacje o dawnym związku Kożuchowskiej i Klynstry nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie... pewna kawalerka, którą Małgorzata Kożuchowska i Agata Kulesza dzieliły w czasach studenckich. Nosowska, która przyjaźniła się z Kuleszą, przyznała kiedyś, że zazdrościła wtedy Kożuchowskiej faceta. - Wpadłam raz do Agaty, mieszkała z koleżanką, też aktorką, która była wówczas narzeczoną Redbada. Zobaczyłam ich i pomyślałam: ta to ma szczęście - opowiadała w rozmowie z Elle w czasie, gdy związek aktorów był już historią, a Nosowska planowała ślub z Klynstrą, do którego zresztą nigdy nie doszło.

Z tego, co wiadomo piosenkarka nie odbiła jednak chłopaka współlokatorce przyjaciółki. Związek Kożuchowskiej i Klynstry miał się zwyczajnie wypalić. W tamtym czasie oboje skupili się na karierze zawodowej, pozostawiając sprawy prywatne na dalszym planie. Pewnie żadne z nich nie żałuje tamtej decyzji, dziś są nie tylko wziętymi aktorami, mają także wspaniale rodziny. Małgorzata Kożuchowska wyszła za dziennikarza Bartłomieja Wróblewskiego. Mają dziewięcioletniego syna. Redbad Klynstra jest zaś szczęśliwym małżonkiem Emilii Komarnickiej i ojcem Kosmy i Tymoteusza.

