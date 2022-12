Kraśko zostawił swoją pierwszą żonę dla jej przyjaciółki! Jaki wyglądają ich relacje?

Też to widzicie?!

Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein-Kraśko pobrali się w 2008 roku. Wcześniej, w latach 2000-2004 jego żoną była Dominika Czwartosz. To właśnie ona poznała dziennikarza ze swoją przyjaciółką, Karoliną. Obie panie łączyła miłość do jeździectwa. Czwartosz próbowała zarazić tą pasją również swojego męża. Właśnie tak doszło do pierwszego spotkania Piotra Kraśki z Karoliną Ferenstein.

Początkowo kobieta i mężczyzna mieli relację instruktor-uczeń. Później zaczęli się przyjaźnić i spędzać wspólnie więcej czasu, a następnie ta przyjaźń przerodziła się w miłość. Czwartosz poznała prawdę o łączącym ich uczuciu zupełnie przypadkiem. Żona Kraśki miała zadzwonić z życzeniami imieninowymi do swojej przyjaciółki. Podczas rozmowy usłyszała w tle głos swojego męża. Rok później doszło do rozwodu.

Jakie relacje ma Piotr Kraśko ze swoją byłą żoną? To zaskoczy niejedną osobę

Trudno spodziewać się, że po takiej sytuacji byli małżonkowie będą mieli dobre relacje. W 2016 roku w rozmowie z "Faktem" Kraśko wyznał jednak, że eksżona jest jego przyjaciółką.

- Dominika wie, że może na mnie liczyć, a ja na nią. Często nawet pomaga mi przy załatwianiu różnych spraw. Sytuacja jest jasna, etap emocjonalny zamknięty. Moja była żona pozostanie moją przyjaciółką - powiedział.

Po rozwodzie z Kraśką Dominika Czwartosz oddała się pracy i rozwijaniu swojej pasji jeździeckiej. W pewnym momencie została również ośrodka KS Centurion w Zarębach Kościelnych, ale w marcu 2022 roku został on sprzedany. Jak wynika z postów, które kobieta publikuje na swoim profilu na Instagramie, konie nadal są jej ogromną pasją i cały pracuje razem z tymi majestatycznymi zwierzętami. Jest również szczęśliwie zakochana.