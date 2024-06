Królowa turnusu z Sanatorium miłości wylądowała na wózku! Wyciekły zdjęcia

jkk 18:52 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Maria w "Sanatorium miłości" wprawdzie nie znalazła partnera, ale za to zdobyła przyjaciół i wielką sympatię fanów. Kuracjuszka była tak sympatyczna, że została wybrana na "Królową turnusu". Dziś jej rzeczywistość jest smutniejsza. Właśnie do sieci wpadły jej zdjęcia na wózku inwalidzkim. Co się dzieje z Marią z "Sanatorium miłości"?