"Królowa Życia" wyzwała pracownika McDonalda, po tym jak zwrócił jej uwagę. Teraz sieć wydała oświadczenie!

Julia Von Stein do jedna z bohaterek programu "Królowe Życia" oraz "Diabelnie boskie". Dała się poznać publiczności jako przebojowa bizneswoman. Widzowie pokochali również ją za niesamowitą relacje jakie ma z rodzicami i swoją babcią. Ostatnio, doszło jednak do nieprzyjemnej i kuriozalnej sytuacji. Podczas wizyty z McDonaldzie celebrytka nie wytrzymała i pokłóciła się z pracownikiem restauracji! Teraz sieć wydała specjalne oświadczenie!

"Królowa Życia" ubliżyła pracownikowi fast fooda! Sieć wydała oświadczenia

Gwiazda podjechała swoim autem do okienka, by zamówić jedzenie. Paliła wówczas w swoim aucie papierosa. Najwidoczniej nie spodobało się to pracownikowi, który ją obsługiwał i ten zwrócił jej uwagę, by ta zgasiła papierosa. Ta ubliżyła mu, nazywając go "kmiotem".

Sieć McDonald's wydała oświadczenie w sprawie zdarzenia. "Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu podjęliśmy działania" - możemy przeczytać w komunikacie. Dodatkowo podkreślono, że w lokalach nie ma zgody na "obrażanie, krzyki i jakąkolwiek formę przemocy wobec zespołu".

- Podkreślamy, że nikt z zespołu restauracji organizacji franczyzowej, w której doszło do zdarzenia, nie poniósł konsekwencji służbowych. Pracownicy franczyzobiorcy otrzymali wsparcie - brzmi komunikat firmy.

