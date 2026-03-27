Krystian Wieczorek ma nową miłość. Rozczulający widok nad morzem. Zdjęcia paparazzi

W domu Krystiana Wieczorka i jego żony pojawił się słodki pupil

Krystian Wieczorek poznał swoją żonę na planie "M jak miłość". Kilkukrotnie podkreślał już, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. I choć Maria jest od niego młodsza aż o 17 lat, świetnie im się układa, a w tym roku będą świętować 10-lecie małżeństwa. Para doczekała się 8-letniej córki Anieli (8 l.). A ostatnio ich rodzina znów się powiększyła. Wieczorek i Szafirska sprawili sobie uroczego pieska.

NIE PRZEGAP: Krystian Wieczorek z "M jak miłość" miał operację plastyczną?! "Trochę pan zesztywniał"

Gwiazdor "M jak miłość" z rodziną nad morzem

Słodka psinka skradła serca wszystkich członków rodziny. Najbardziej zajmuje się nim żona aktora. Ale do opieki rwie się też mała Aniela. Ostatnio wszyscy razem wybrali się do Trójmiasta. Pogoda tego dnia nie rozpieszczała, ale i tak ruszyli na długi spacer, podczas którego piesek aż wyrywał się przed nich. Ponieważ zostawali nad morzem na kilka dni, Krystian Wieczorek wybrał się do sklepu zoologicznego, by tam wybrać dla psiaka wygodne legowisko. Wybrali się też do restauracji, która akceptuje obecność zwierząt. Zresztą psinka była wyjątkowo grzeczna. Zasiadła razem z rodziną przy stole i wpatrywała się w przechodniów za oknem.

ZOBACZ TAKŻE: Krystian Wieczorek w dramatycznych słowach o polskim kościele. Porównał go do raka? Poruszył też temat apostazji!

Żona Wieczorka wraca do "M jak miłość". Kogo zagra Maria Szafirska?

Maria Szafirska w serialu "M jak miłość" wcielała się w postać Pauliny Lipskiej, nauczycielki Ani, przybranej córki Andrzeja Budzyńskiego, którego gra Krystian Wieczorek. Jej bohaterka pojawiła się w fabule w 2015 roku i namieszała w małżeństwie prawnika, a prywatnie zawróciła mu w głowie i wkrótce został jego żoną. Według informacji medialnych Szafirska wraca do "M jak miłość" i znów namiesza w życiu Budzyńskiego. W programie "Pytanie na śniadanie" aktorka podkreśliła ostatnio, że ona i jej mąż jasno rozdzielają obowiązki zawodowe i życie prywatne. Dlatego granie razem w serialu nie jest dla nich problemem.