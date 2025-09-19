Krystyna Loska w świetnej formie! 88-letnia ikona telewizji sama prowadzi auto

88-letnia Krystyna Loska nadal zachwyca kondycją!

Krystyna Loska (88 l.) karierę zaczynała na początku lat 60. Jako spikerka zadebiutowała na antenie TVP Katowice. Po dekadzie przeniosła się do Warszawy i została jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w historii TVP. Piękna lektorka znana była z bardzo dobrej pamięci. Podczas zapowiadania programów nie korzystała z kartki, co nie było wtedy normą.

Uważam, że jeśli już mam zapraszać na jakiś program, to przecież jest to o wiele bardziej przyjemne, jeśli zapraszam, patrząc telewidzowi w oczy, a nie zaglądając do kartki - wspominała po latach.

Z telewizją publiczną związana była do 1994 roku. Przetrwała rządy aż 14 prezesów telewizji. Chociaż od lat nie pojawia się na ekranie, to nadal jest legendą Telewizji Publicznej.

Telewizyjne dziedzictwo Krystyny Loski kontynuuje jej córka, Grażyna Torbicka (66 l.). Obie panie od lat udowadniają również, że klasa, szyk i elegancja broni się sama. Są w rewelacyjnej formie i kondycji, co widać gołym okiem.

Krystyna Loska nie potrzebuje szofera. Świetnie radzi sobie sama!

Na najnowszych zdjęciach Krystyna Loska w eleganckiej bieli i modnych okularach przeciwsłonecznych wybrała się autem do apteki na warszawskim Powiślu. Tam sprawnie załatwiła sprawunki, zapakowała zakupy w ekologicznych torbach wielokrotnego użytku do bagażnika i, równie sprawnie, odjechała.

Każdy może pozazdrościć prawie 90-letniej gwieździe sprawności i prezencji. Prezenterka zawsze ma idealnie ułożone włosy, nienaganne stroje i subtelną, elegancką biżuterię, np. ulubione kolczyki z perłami. Przy tym nie potrzebuje szofera czy asystenta - sama sobie radzi! To nie pierwszy raz, gdy Krystyna Loska została przyłapana za kółkiem.

