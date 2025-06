Kryzys uderzył Kożuchowską jak bandzior w ciemnym zaułku. Chciała wszystko rzucić. "To było bolesne"

Nie żyje Marcin Ziębiński. Miał tylko 57 lat! Był synem znanej aktorki. To on stworzył "Banksterów", jako dziecko grał w "Czterdziestolatku"

Dla wielu widzów Małgorzata Kożuchowska to niekwestionowana gwiazda – rozpoznawalna, doświadczona i stale obecna w mediach, ale nawet ona miewa chwile zwątpienia. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim zdradziła, że praca przy serialu „Aniela” przypadła na bardzo trudny czas w jej życiu. – Mimo że jestem optymistką, miałam wtedy kryzys. Zaczęłam tracić wiarę w sens dalszego uprawiania zawodu. Myślałam, że nic ciekawego już mnie nie spotka, że się starzeję, że może przestałam być interesująca dla tych, którzy decydują o obsadach – przyznała szczerze. Kożuchowska opowiedziała, że w tamtym okresie czuła się zawodowo „niewidzialna”. Zaczęła mieć poczucie, że przestała być w orbicie zainteresowań reżyserów i producentów. – Czułam, jakbym wypadła z kręgu aktorów, po których się sięga. To było bolesne, naprawdę. Dlatego wtedy tak bardzo dopytywałam: „Czy wy na pewno chcecie mnie?” – dodała Kożuchowska. Jej wypowiedź pokazuje, jak kruche może być poczucie wartości nawet u osób z wieloletnim doświadczeniem i medialnym sukcesem. Szczegóły poniżej.

Małgorzata Kożuchowska była zostawiona bez wsparcia. "To zostawia ślad"

Aktorka wróciła też do wcześniejszych zawodowych doświadczeń, które pozostawiły w niej trwały ślad. Mówiła o sytuacjach, w których była twarzą projektu, a mimo to czuła się wystawiona i osamotniona.

– Miałam wcześniej doświadczenia, kiedy wystawiano mnie na bycie frontmanem bez zabezpieczenia zaplecza. Czyli bez ludzi, którym będzie zależało na projekcie tak samo jak mnie, którzy włożą w to tyle samo zaangażowania i pracy. To zostawia ślad – wyznała Małgorzata Kożuchowska.

Jak podkreśliła, promocja projektu, występowanie na konferencjach, udzielanie wywiadów – wszystko to brała na siebie. A kiedy przyszły złe recenzje, to właśnie ona „zbierała cięgi”. – Robisz coś, promujesz, firmujesz własną twarzą... a potem zbierasz wszystkie najgorsze recenzje. A w trakcie masz poczucie, że nie wszystkim równie mocno zależało. To było dla mnie trudne i bardzo mnie zniechęciło – mówiła wprost. Kożuchowska, znana z dystyngowanego wizerunku i profesjonalizmu, rzadko dzieli się tak osobistymi emocjami. Tym bardziej fani docenili jej otwartość na temat kulisów pracy w branży.

Wielki powrót z „Anielą”. To będzie Małgorzata Kożuchowska, jakiej nie znacie

Wspomniany serial „Aniela” zadebiutuje na Netfliksie już 11 czerwca. Małgorzata Kożuchowska gra w nim jedną z głównych ról i – jak się okazuje – ta produkcja była dla niej nie tylko artystycznym zadaniem, ale też formą emocjonalnego przełomu. Jej otwartość pokazuje, że nawet osoby z pierwszych stron gazet zmagają się z lękiem przed odrzuceniem i brakiem sensu. Ale właśnie dzięki takim wyznaniom stają się bliższe publiczności niż kiedykolwiek wcześniej.

