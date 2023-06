Kryzys w związku Cichopek i Kurzajewskiego? Podobno nie jest wesoło. Wszystko przez Smaszcz

Śliczna polska aktorka pozwoliła się oszpecić do roli. Na tych zdjęciach z "Tatuażysty z Auschwitz" jest nie do rozpoznania

Paulina Smaszcz przyczyną kryzysu w związku Cichopek i Kurzajewskiego? "Jest piekielnie zazdrosna i żądna zemsty"

Portal Świat Gwiazd podał nowe rewelacje na temat Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Dziennikarze serwisu rozmawiali z bliską osobą najbardziej medialnej pary w polskim show biznesie. Ta zaś miała im zdradzić, że złośliwości wymierzone w ich kierunku ze strony Pauliny Smaszcz zaczynają przynosić zamierzony skutek. Para ma przechodzić trudne chwile w związku nagonka przygotowaną dla niech przez byłą żonę prezentera. - Kasia i Maciek przeżywają trudne dni. Jest to próba dla ich związku. Obydwoje mają świadomość, że Paulina wszelkimi sposobami stara się popsuć tę miłość. Jest piekielnie zazdrosna i żądna zemsty. Od każdego ze znajomych słyszą, że mówi o nich złe rzeczy. Dochodzą do nich różne plotki, których starają się nie przyjmować do siebie, ale nie jest im łatwo - cytuje informatorkę portal.

Kasia i Maciej maja gorsze dni. Te czarne chmury nie wiszą jednak byt nisko

Informatorka dodaje, że działania Pauliny Smaszcz, choć uciążliwe, na pewno nie doprowadzą do rozpadu związku. Kobieta twierdzi, że i tę próbę przetrwają i wyjdą z niej mocniejsi. Przypomnijmy, że Katarzyna Cichopek skierowała w ostatnim czasie do sądu pozew przeciwko Pulinie Smaszcz. Ta, co prawda nie wiele sobie z tego robi, ale widać że Cichopek nie zamierza oddać pola. - Nie zawsze są zgodni co do podejmowanych decyzji, ale na szczęście nawet w trudnych momentach udaje się im dojść do porozumienia, bo po prostu się kochają - zapewnia znajoma rodziny. Dowodem na to mają być chociażby zdjęcia z Zakopanego. - Kiedy Paulina starała się im dopiec, oni wyjechali, starali się odłączyć i pobyć razem. To jest ich sposób na takie sytuacje. Zresetowanie się i odcięcie - dodała kobieta.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o rodzinnych relacjach. Jak mama i synowie Maćka traktują Kasię?

