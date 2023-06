Cichopek pozywa Smaszcz: "Totalnie wielkie pieniądze". Padły nazwiska świadków "Oj Pani Katarzyno"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od ponad roku są w szczęśliwym związku. O zakochanych cały czas w mediach pisze się bardzo dużo. Równie dużo pisze się o Paulinie Smaszcz, byłej żonie prezentera, która co jakiś czas wbija szpilkę Kurzajewskiemu i Cichopek. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" mają już powoli dość i sprawę skierowali na drogę sądową. 8 czerwca na Instagramie Paulina Smaszcz pokazała, że dostała od aktorki kolejny pozew. Podała również nazwiska świadków!

Paulina Smaszcz dostała pozew od Katarzyna Cichopek. Podaje nazwiska osób, które będą zeznawać!

Paulina Smaszcz postanowiła podzielić się z obserwatorami treścią pozwu, który otrzymała od Katarzyny Cichopek. Największą uwagę zwróciła jednak na listę świadków. Są to między innymi: Joanna Kurska, była szefowa "Pytanie na śniadanie" i Anna Mucha.

- Wczoraj dostałam kolejny pozew od pani Katarzyny Cichopek na totalnie wielkie pieniądze, bo przecież oni mają ich niewiele. To, co najśmieszniejsze to to, że wśród osób, które mają być świadkami, na pierwszym miejscu - pani Joanna Kurska, na drugim miejscu pani Anna Mucha, [...] Nie no pani Katarzyno gratuluję świadków. Poza Maciejem Kurzajewskim nie znam nikogo, ale najbardziej gratuluję tych pierwszych nazwisk pań, których oczywiście nigdy nie poznałam i nie znam, bo one są rzeczywiście polskimi ikonami rodziny, wierności, macierzyństwa, lojalności, partnerstwa, życia wg dziesięciu przykazań religii katolickiej. Oj pani Katarzyno gratuluje ze pani się inspiruje takimi właśnie kobietami jako matka, żona i przyszła partnerka. Pozdrawiam. - żaliła się Smaszcz na InstaStories.

