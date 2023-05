Krzesimir Dębski nie zaprosił Anny Jurksztowicz i ich znanego syna na wielki urodzinowy koncert! Mamy wypowiedź piosenkarki!

Nie jest tajemnicą, że Dębski i Jurksztowicz są w trakcie rozwodu, jednak repertuar piosenkarki mocno wpisuje się w twórczość Krzesimira Dębskiego, gdyż przez lata razem współpracowali. To dzięki pięknej barwie głosu Anny i jej urokowi osobistemu, wiele z kompozycji Krzesimira stało się przebojami. Mimo że ich drogi prywatne się rozeszły zawodowo zawsze będą ze sobą związani. Dlatego wielu osobom trudno jest zrozumieć, dlaczego wokalistka i jej syn nie pojawili się na tak ważnym wydarzeniu jak jubileuszowy koncert z okazji 70. urodzin, który 25 kwietnia odbył się w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Mało tego osoby z branży muzyczną są oburzone, że ani słowem nie wspomniał o Jurksztowicz. A co na to sama zainteresowana? - Dlaczego nas nie było? Bo nie zostaliśmy zaproszeni - powiedziała na m krótko Anna Jurksztowicz. Temat jest dla niej zbyt osobisty, więc nie chciała wchodzić w szczegóły.

Rozwód Krzesimira Dębskiego i Anny Jurksztowicz