Krzysztof Ibisz przyszedł do kaplicy z wielkim sprzętem! Specjalna okazja

Krzysztof Ibisz to prawdziwa legenda telewizji Polsat. Nic dziwnego, że ludzie bacznie obserwują profil prezentera na Instagramie. Ostatnio uwagę przykuło zdjęcie zrobione w miejscu kultu religijnego. Krzysztof Ibisz przyszedł do kaplicy z wielkim sprzętem! Okazja była specjalna, bowiem prezenter nagrywał Wielkie Kolędowanie z Polsatem. Zaskoczeniem może być to, kto towarzyszył gwiazdorowi.