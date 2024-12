Krzysztof Kononowicz walczy o życie! Szokująca prawda o jego stanie zdrowia. "Odrzucał pomoc"

Krzysztof Kononowicz w 2006 roku kandydował z listy KWW Podlasie XXI wieku na urząd prezydenta Białegostoku. W TV Jard wygłaszał swoje opinie i postulaty, mówiąc na przykład, czego by sobie życzył. - Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego - stwierdził, a jego memiczna wypowiedź latami niosła i czasem nadal się niesie po mediach społecznościowych. Polski działacz polityczny i samorządowy, aktywista lokalny, a finalnie wideobloger i patostreamer, najbardziej znany jest szerzej internetowej społeczności. "Mleczny Człowiek", Uniwersum Szkolna 17 - na takich kanałach się pojawiał. W tym drugim w towarzystwie Wojciecha "Majora" Suchodolskiego, który niedawno zmarł, o czym pisaliśmy na łamach "Super Expressu". Z kolei teraz to Krzysztof Kononowicz boryka się z problemami zdrowotnymi, które miały nasilać się w ostatnim czasie. Do tego stopnia, że mężczyzna trafił do szpitala! Według niektórych nieoficjalnych doniesień, jego stan jest bardzo zły, określany jako "walka o życie". Aktualnie Krzysztof Kononowicz znajduje się w placówce z powodu zapalenia płuc. Ledwo mówi, jest osłabiony, nagranie z jego udziałem wstrząsa do cna. Szczegóły poniżej.

Szokująca prawda o stanie zdrowia Krzysztofa Kononowicza. "Odrzucał pomoc"

Krzysztof Kononowicz musiał trafić do szpitala, przewieziony przez karetkę, która podobno dwukrotnie odmówiła przyjazdu do jego domu. Dopiero za trzecim razem zespół się zjawił i zapadła decyzja o hospitalizacji mężczyzny. Ale jego stan zdrowia pogarszał się od dawna. Internetowy celebryta nie leczył się i pozostawał wszystko "ślepemu losowi".

- To sam Kononowicz nie chciał się leczyć, ubezpieczyć wbrew radom wszystkich i to są skutki - pisze twórca kanału TV Kononowicz, który wrzucił filmik ze szpitala z udziałem Krzysztofa. - Ludzie, którzy od lat oglądają filmy z Kononowiczem, doskonale wiedzą, że każda forma pomocy była przez niego odrzucana - wtórują ludzie w komentarzach.

Krzysztof Kononowicz w przeszłości bywał częstym gościem "na salonach". Uczestniczył w imprezach show-biznesowych, ma nawet zdjęcie na ściance z Natalią Lesz, był na premierze filmu "Ciacho". Jego życie potoczyło się jednak w bardzo przykrym kierunku. Fani mają nadzieję, że mimo wszystko mężczyzna szybko dojdzie do zdrowia.

