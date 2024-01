Krzysztof Rutkowski to postać, którą zna chyba każdy w Polsce. Swego czasu detektyw z impetem wszedł nawet do polskiego show-biznesu, ale prawdziwą rozpoznawalność dało mu najpierw zaangażowanie w toczące się w kraju sprawy kryminalne. To on namówił Katarzynę W., matkę małej Madzi z Sosnowca, do tego, by przyznała się, że śmierć jej dziecka nie była porwaniem, jak początkowo twierdziła. Potem jego popularność rosła, a Krzysztof Rutkowski do dziś stara się rozwikłać kryminalne zagadki w Polsce. Jednocześnie mężczyzna jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoją partnerkę i syna. Znaki rozpoznawcze? Ekstrawagancki ubiór, wyrazisty charakter i fryzura - bez dwóch zdań. Teraz Rutkowski postanowił znów zaskoczyć. Portal TuLodz.pl ujawnił, że detektyw wybiera się na studia. Wybrał już nawet uczelnię i kierunek.

Krzysztof Rutkowski idzie na studia! Wybrał już uczelnię i kierunek. Będziecie w szoku

Co i gdzie będzie studiował Krzysztof Rutkowski? Jak czytamy, wybrał bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. Dla niektórych to może być szok. Lokalny portal podaje dodatkowo, że studia będą niestacjonarne, bo Rutkowski ma napięty grafik w pracy. Na zajęcia zamierza przyjeżdżać raz na dwa tygodnie, w weekendy. "Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Dzięki niemu zdobywamy wiedzę i umiejętności związane z administrowaniem bezpieczeństwa, kierowania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej", czytamy.

Za semestr nauki w Kutnie trzeba liczyć się z wydatkiem około 3 tysięcy złotych.

