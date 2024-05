Co za zmiana! Dom bohaterów "Chłopaków do wzięcia" zachwyca po remoncie!

Luksusowa komunia Krzysztofa Juniora. Internauci są w szoku

Krzysztof i Maja Rutkowscy w ostatnim czasie są parą numer jeden w polskim show-biznesie, a wszystko przez ich słabość do luksusowego życia, którym uwielbiają emanować w mediach społecznościowych.

W ostatnim czasie para zorganizowała sobie drugie wesele połączone z komunią syna, podczas której Krzysztof Junior został obdarowany drogimi prezentami. Właśnie ten temat wzbudził wiele kontrowersji. Internauci nie mogą zrozumieć, jak można dać tak luksusowe prezenty na Pierwszą Komunię Świętą.

Zaledwie 10-letni Rutkowski otrzymał między innymi sportowe BMW o mocy 400 koni mechanicznych za 200 tys., elektryka za 50 tys. zł oraz ogromny zegarek!

Krzysztof Rutkowski ma dość złośliwych komentarzy na temat prezentów dla jego syna

Krzysztof Rutkowski rozpieszcza swojego syna i nie uważa, że jego postępowanie jest niewłaściwe. W rozmowie ze Światem Gwiazd, odniósł się do złośliwych komentarzy internautów. Zobaczcie, co im powiedział!

- To jest sprawa moja, Mai i Juniora, a nie tych, którzy komentują. Niech się zajmą swoimi dziećmi, swoimi prezentami, a nas zostawią w spokoju. Robimy to, co chcemy. Nikt nie będzie nam narzucał, na co wydajemy swoje pieniądze i nawet sugerował, co możemy kupować, a czego nie - mówił Krzysztof Rutkowski w wywiadzie dla serwisu Świat Gwiazd.

Mało tego Krzysztof Rutkowski dał radę internautom!

- Niech państwo zajmą się kupowaniem prezentów dla swoich dzieci. Jeżeli uznacie, że rower jest wystarczający - pozostańmy na tym. Jeżeli uważacie, że zegarek z bazaru będzie lepszy niż od Kruka, to też jest wasza sprawa. Ja naprawdę się nie wtrącam w to, co ktoś kupuje - podsumował.

Zgadzacie się z tym?