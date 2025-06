Krzysztof Rutkowski triumfuje w sądzie? Zapadła decyzja w sprawie alimentów na nieślubnego syna

Racewicz w skórze, Steczkowska w kwiatach, a Żukowska w bieli! Taka ścianka to rzadkość!

W środę, 6 czerwca 2025 roku, sąd postanowił tymczasowo podnieść kwotę alimentów, które Krzysztof Rutkowski ma płacić na rzecz swojego nieślubnego syna, Alexandra. Dotychczas detektyw przekazywał dwa tysiące złotych miesięcznie, jednak teraz suma ta została zwiększona do... 3 tysięcy złotych. Czyli nieznacznie. Decyzja ma charakter natychmiastowy i obowiązuje z wyrównaniem od stycznia 2025 roku. Rutkowski jest zobowiązany do uiszczania tej kwoty do 10. dnia każdego miesiąca.

Natasha Zych, matka Alexandra, wyraziła nadzieję, że Rutkowski będzie respektował decyzję sądu. Przyznała jednak, że liczyła na wyższe zabezpieczenie finansowe i nie ukrywała rozczarowania. W rozmowie z portalem ShowNews podkreśliła, że od lat samodzielnie utrzymuje syna, a koszty związane z jego edukacją i potrzebami rosną. Wcześniej wiele razy rozmawiała na ten temat również z dziennikarzami "Super Expressu".

Czytaj również: Krzysztof Rutkowski szczery do bólu! Mówi o zabiegach na swojej twarzy. "Ja się tego nie wstydzę"

Krzysztof Rutkowski, reprezentowany przez adwokatkę Wioletę Rogut, wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie wysokości alimentów, uzasadniając to pogorszeniem swojej sytuacji finansowej. Twierdzi, że jego dochody są niższe niż przedstawiane w mediach, a obecna kwota alimentów jest dla niego obciążeniem. Ostatecznie z decyzji sądu jest zadowolony i była ona - jak sam przyznaje - "zgodna z oczekiwaniami".

- Sprawa się zakończyła zgodnie z moim oczekiwaniem. Roszczenia Zych były zupełnie bezzasadne - zażyczyła sobie 30 tys. zł alimentów, co jest wykraczające poza jakiekolwiek normy realnych alimentów w Polsce i na świecie. Sąd w całości oddalił jej roszczenia na syna Alexandra. Została zasądzona kwota 3 tys. złotych alimentów - jest to ta sama kwota, którą ja płaciłem pani Joannie Zych przez lata. Przelewałem dwa tysiące złotych jako zobowiązania alimentacyjne. Dodatkowo uzgodniliśmy jednorazowo 12 tys. zł w styczniu każdego roku, co stanowiło dokładnie kwotę 3000 zł, którą niedawno podtrzymał sąd - powiedział Krzysztof Rutkowski w rozmowie z portalem ShowNews.

To jednak nie koniec sądowej batalii pomiędzy mężczyzną z jego byłą partnerką i nieślubnym synem. Szczegóły poniżej.

Nieślubny syn Krzysztofa Rutkowskiego żąda od ojca jeszcze pięciu milionów złotych. "Za zniesławienie"

Sprawa alimentacyjna to nie jedyny konflikt między Rutkowskim a jego nieślubnym synem. Alexander złożył również pozew o ochronę dóbr osobistych, domagając się 5 milionów złotych odszkodowania za zniesławienie. Twierdzi, że ojciec rozpowszechniał na jego temat nieprawdziwe informacje, co miało negatywny wpływ na jego emocjonalny stan. W pozwie zaznaczono, że 2 miliony złotych z tej kwoty mają zostać przekazane na Dom Samotnej Matki w Łodzi.

W odpowiedzi na działania syna, Rutkowski ogłosił, że wydziedzicza Alexandra z powodu jego "niewdzięczności". Matka chłopca uznała to za próbę zastraszenia i podkreśliła, że nie ma podstaw prawnych do takiego kroku. Rutkowski w przeszłości podkreślał, że przez sześć lat nie wiedział o istnieniu Alexandra. Po przeprowadzeniu testów DNA potwierdzających ojcostwo, zaczął płacić alimenty, jednak relacje między ojcem a synem są napięte. W wywiadach Rutkowski stwierdził, że nie ma z synem żadnego związku emocjonalnego.

Wygląda na to, że sprawa między Krzysztofem Rutkowskim a jego nieślubnym synem, Alexandrem, nabiera coraz większego rozgłosu. Oprócz kwestii alimentacyjnych, na horyzoncie pojawił się również pozew o zniesławienie na ogromną kwotę. Obie strony mają swoje argumenty, a ostateczne decyzje należą do sądu.

Zobacz galerię zdjęć: Krzysztof Rutkowski: "To nie mój syn emocjonalnie"

Sonda Konflikt na linii Krzysztof Rutkowski - Natasha Zych. Po której stronie jesteś? Po stronie Krzysztofa Po stronie Natashy Po żadnej ze stron Każdy ma trochę racji Nie mam zdania