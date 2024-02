Maja Rutkowski napatrzyła się na zło. " Kiedy się wejdzie do środka, to można się pogubić"

Krzysztof Rutkowski w swoim zawodowym życiu miał do czynienia z najbardziej przerażającym złem. Detektyw uczestniczył np. w akcjach, w których odbijał porwane dzieci. Szczerze o swoim życiu Krzysztof Rutkowski opowiadał w programie "Politycy od kuchni", gdzie pokazał, jak mieszka ze swoją żoną Mają Rutkowski i synem. Małżonka detektywa wywodzi się z innego świata niż jej mąż, ale także naparzyła się na różnego rodzaju zło. Mało kto wie, że kobieta, z którą ożenił się Krzysztof Rutkowski, prowadziła w Warszawie agencję eventową. Do tego świata zdecydowanie nie tęskni. - Napatrzyłam się na świat celebrycki, gdy prowadziłam agencję eventową w Warszawie. Alkohol i narkotyki były na porządku dziennym. Kiedy się wejdzie do środka, to można się pogubić. Na co dzień nie wchodzę do tego świata. Zamiast tego pracuję nad swoją rodziną. Mogę powiedzieć, że mam wspaniałą rodzinę i dzieci. Mam cudownego męża, który chroni mnie i daje spokój, by żyć normalnie - wyznała Maja Rutkowski w rozmowie z portalem Shownews.pl.

Krzysztof Rutkowski i jego syn robią zakupy w Biedronce

Żona Krzysztofa Rutkowskiego w tzw. zwykłym świecie odnajduje się znakomicie. Zapewnia przy tym, że wraz z mężem i synem tworzy normalną rodzinę. Co ciekawe, celebrytom zdarza się robić zakupy w dyskoncie. - Niedawno mój znajomy stał przed szkołą. Co z tego, że podjechałam luksusowym samochodem? Szedł z kabanosami, którymi podzielił się z moim Krzysiem, a także ze mną. Jestem normalna, podobnie jak moja rodzina. Wiele osób się dziwi, gdy widzi mojego męża i syna, jak robią zakupy w Biedronce czy innym popularnym dyskoncie. Zawsze widzę w ludziach dobro. Na co dzień staram się kierować mottem mojego męża, który twierdzi, że "Jak ktoś jest zły, to nie oznacza, żebyś ty też był" - podkreśliła Maja Rutowski.

