Kim jest Najjjka? Jakie są jej poglądy?

Najjjka to popularna katolicka influercerka, która ma spore grono odbiorców na TikToku. Gwiazda internetu słynie z głoszenia radykalnych poglądów. Zdarza jej się przesadzać. Kiedyś już się doigrała. Jak informował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, Najjjka "została skazana za publiczne szczucie na uchodźców wojennych z Ukrainy". Ona sama z kolei twierdzić miała, że... została "skazana za Biblię". Natalia Ruś lubi też zabierać głos w sprawach małżeńskich. W kontekście rozwodów stwierdziła, że dla niej "najważniejsze jest zdanie Pana Boga". - Skoro pobłogosławił mój związek, to znaczy, że mam z nim wytrwać i mam robić wszystko, żeby doszło między nami w każdej sytuacji do zgody. I poznać dokładnie partnera przed ślubem, żeby po ślubie nagle nie wyszły jakieś brudy, które np. on ma za plecami, albo że nagle okazałoby się, że on źle mnie traktuje. Poza tym, modlę się od kilku dobrych lat o dobrego męża, odmawiam również trzy nowenny pompejańskie, a nowenna pompejańska czyni cuda. Nie ma takiej rzeczy, której Maryja nie potrafiłaby nam podarować - zaznaczyła Najjjka, która jest także przeciwniczką seksu oralnego, nawet po ślubie. Teraz Natalia Ruś wystąpiła w roli głównej na profilu Krzysztofa Stanowskiego na platformie X.

Najjjka wprasza się do Krzysztofa Stanowskiego. "Promuję bycie dziewicą". Brutalna odpowiedź

Gwiazda katolickiego internetu próbowała wprosić się na rozmowę do Krzysztofa Stanowskiego. - Czekam aż zaprosicie kogoś mojego pokroju, bo widzę, że się rozkręcacie, a może wy będziecie w stanie świetnie porozmawiać i wymienić się argumentami bez wyśmiewania kogoś - zagaiła Najjjka. Gdy Krzysztof Stanowski spytał, kim jest, ta szybko wyjaśniła. - Kobietą, która w żyje w czystości do ślubu. W mediach promuję bycie dziewicą, wartości religijne. Dostaję za to masę hejtu, gróźb itd. Okazuje się, że ludzie akceptują tylko jedną stronę, mnie nie - odpisała. Dziennikarz jednak wylał na nią kubeł zimnej wody. - Szczerze mówiąc, posiadanie (lub nie) błony dziewiczej to trochę za mało jak na punkt wyjścia do rozmowy - wypalił. Najjjka próbowała jeszcze walczyć, ale Stanowski był nieugięty. - Proszę pani, nie wiem jak to inaczej ująć, ale po prostu wszystko mi jedno, czy będzie pani uprawiać s**s i w którym momencie życia - zamknął dyskusję twórca Kanału Zero.

