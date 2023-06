Krzysztof Stanowski NIE ODPUSZCZA Natalii Janoszek! Tym razem chodzi o Wikipedię

Dotarliśmy do zdjęć młodej Grażyny Wolszczak sprzed zabiegów! Zjawiskowa uroda. Nie do podrobienia!

Nie milkną echa afery dotyczącej Natalii Janoszek. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się 23 maja, kiedy to dziennikarz Krzysztof Stanowski w prowadzonym przez siebie programie „Dziennikarskie zero” dostępnym na Kanale Sportowym w serwisie YouTube dowodził, że polska celebrytka, która miała robić karierę w Bollywood, zmyśliła swoje osiągnięcia zawodowe. Rykoszetem oberwało się także mediom, które informowały o poczynaniach Janoszek bez dokładnego przyjrzenia się jej poczynaniom. Sama zainteresowana do sprawy odniosła się dopiero 6 czerwca, publikując w swoich mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformowała o pozwaniu Stanowskiego za naruszenie jej dóbr osobistych i pomówienia wobec jej osoby.

Dziennikarz nie przestraszył się jednak takiego obrotu sprawy. Co więcej, wciąż nie odpuszcza w przedstawianiu kolejnych materiałów mających świadczyć o tym, że Natalia Janoszek zmyśliła swoją karierę.

Stanowski znów uderza w Natalię Janoszek. Teraz chodzi o hasło na Wikipedii

W ostatnich dniach Krzysztof Stanowski znów postanowił podgrzać atmosferę. Na swoim koncie na Twitterze opublikował wpis, w którym poinformował o tym, że angielska strona Wikipedii usunęła notkę biograficzną o polskiej celebrytce. Co więcej, dziennikarz sugeruje jednocześnie, że skasowany profil został wcześniej samodzielnie stworzony właśnie przez Natalię Janoszek.

„Niestety, angielska wikipedia usunęła profil Natalii Janoszek. To o tyle smutne, że sama Natalia się nad nim mocno napracowała. Profil został stworzony przez osobę o nicku "nataliabb" (co sugeruje, że mogła to być jakaś Natalia z Bielska-Białej). Później "nataliabb" poprosiła o zmianę nicka na aroundtheworld00, ponieważ: "Tworzyłam stronę Natalia Janoszek pod nazwą nataliabb i nie chciałabym, aby ludzie łączyli osobę tworzącą z osobą o której jest stworzone hasło". Niestety, Natalia zapomniała, że nick aroundtheworld to jej stary nick z filmwebu. Niezbyt trudno go odnaleźć, ponieważ kto inny dałby notę 10 filmowi "Dreamz" i miał jedynie jednego ulubionego aktora, Natalię Janoszek?” – napisał na Twitterze Krzysztof Stanowski.

Janoszek na razie nie odniosła się do kolejnych doniesień. Natomiast następnego dnia po publikacji powyższego wpisu Krzysztof Stanowski wstawił na swoje media społecznościowe zdjęcie przedstawiające paszport wraz z biletem lotniczym do Mumbaju (Bombaju). Już w wideo będącym odpowiedzią na pozew od Janoszek, dziennikarz zapowiedział, że poleci do Indii, by zweryfikować rozpoznawalność celebrytki wśród tamtejszych mieszkańców. Stanowski na nagraniu podkreślił wówczas, że jeśli przedstawione przez niego zdjęcie Natalii Janoszek będzie z łatwością rozpoznane przez tubylców, to wpłaci 100 tys. zł na cel charytatywny.

