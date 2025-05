Kto odpadł w półfinale „Tańca z Gwiazdami”? Znamy finalistów 16. edycji show Polsatu

Ewa Kasprzyk z dekoltem do pępka. Tak pokazała się w programie na żywo!

Półfinałowe układy były dopracowane, emocjonalne i widowiskowe. Uczestnicy dali z siebie wszystko – jive'a, rumbę, salsę, foxtrota czy charlestona wykonywali z taką intensywnością, jakby od tego zależał cały ich taneczny los. A właściwie właśnie tak było.

Punktacja jurorów prezentowała się następująco:

Filip i Agnieszka - 80 punktów

Maria i Jacek - 78 punktów

Ada i Albert - 66 punktów

Tomasz i Daria - 65 punktów

Dogrywka w połfinale TzG

W dogrywce zatańczyli Tomasz i Daria oraz Ada i Albert. Decyzją jury do finału weszła para Borek - Kosiński, co oznacza, że z programu w półfinale odpadł Tomasz Wolny i jego partnerka Daria Syta.

Przegrać z Adą, to jak wygrać wszytko

- uspokajał emocje Tomasz Wolny.

Wielki finał TzG już za tydzień! Kto wystąpi?

W tanecznym wyścigu o Kryształową Kulę pozostały trzy najlepsze pary tego sezonu:

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Adrianna Borowska i Albert Kosiński

To właśnie oni zmierzą się w ostatecznej walce o tytuł mistrzów parkietu. Czeka ich jeszcze jeden wieczór – pełen presji, tańca i wzruszeń. A Wy? Zgadliście, kto odpadnie? Kibicujecie swoim faworytom do samego końca? Dajcie znać w komentarzach – a my już szykujemy się na wielki finał!

To była niesamowita przygoda. Dziękuję Darii, dziękuję publiczności. Przegrać z Adą, to jak wygrać!

– mówił wzruszony Tomasz Wolny po ogłoszeniu wyników. Nie brakowało braw, łez i serdecznych uścisków – Tomasz odchodził z parkietu z klasą, zostawiając po sobie dobre emocje i uśmiech.

W finale zobaczymy trzy zupełnie różne taneczne duety – faworytów, czarnego konia i objawienie sezonu. A kto zgarnie Kryształową Kulę? Ostatni taneczny akt tej edycji już za tydzień!