Ma zaledwie 22 lata, a doświadczenie "starego wyjadacza". Przed nim "Sylwester z Dwójką"

Kim jest Kuba Szmajkowski - wiek, kariera, udział w programach

Kuba Szmajkowski urodził się 24 kwietnia 2002 roku w Międzyborowie. To młodziutki polski piosenkarz i autor tekstów, który zyskał popularność dzięki udziałowi w programach telewizyjnych oraz działalności muzycznej. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 15 lat, biorąc udział w pierwszej edycji programu "The Voice Kids" w 2017 roku. Jego talent i charyzma doprowadziły go do finału, co otworzyło drzwi do dalszej kariery muzycznej.

Kuba Szmajkowski i 4Dreamers

Po zakończeniu programu Kuba dołączył do boys bandu 4Dreamers, który tworzył wraz z Mateuszem Gędkiem, Tomaszem Gregorczykiem i Maksem Więckowskim. Zespół szybko zdobył popularność wśród młodszej publiczności, wydając dwa albumy studyjne: "4Dreamers" w 2018 roku oraz "nb." rok później. Ich muzyka cieszyła się dużym zainteresowaniem, a koncerty przyciągały rzesze fanów.

W 2021 roku Kuba rozpoczął karierę solową, prezentując debiutancki singiel "Lovesick". Utwór spotkał się z pozytywnym odbiorem, a Kuba zajął dzięki niemu w 4 miejsce w preeliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję". W kolejnym roku ponownie zgłosił się do programu, tym razem zajmując 8. pozycję z piosenką „You Do Me”.

Przełom w karierze Kuby Szmajkowskiego - zwycięstwo w TTBZ

W 2023 roku Kuba wziął udział w 19. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie wcielał się w różnorodne postacie muzyczne. Jego występy, w tym jako Kendrick Lamar z utworem "HUMBLE.", zdobyły uznanie zarówno jurorów, jak i widzów, przynosząc mu zwycięstwo w programie. Teraz o młodego artystę ponownie upomniała się TVP. Kuba wystąpi na jeden z największych sylwestrowych imprez 2024 roku, czyli na "Sylwestrze z Dwójką". Sprawdźcie gdzie go oglądać!

Tatiana Okupnik odsłania kulisy sylwestrowych występów