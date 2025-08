Rosja szykuje się na wojnę z NATO? Ukraiński wywiad podaje datę

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego: głównym celem Rosji jest gotowość do wojny z NATO do 2030 roku

Kolejny wysoko postawiony urzędnik mówi, że grozi nam wojna z Rosją. Tym razem wypowiedział się na ten temat szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Jak stwierdził Kyryło Budanow w wywiadzie dla dziennikarki Natalii Moseichuk, głównym celem Rosji jest gotowość na wypadek wojny z NATO do 2030 roku. Zdaniem Budanowa Kreml przeznaczył na zbrojenia 1,1 biliona dolarów, a rosyjski plan zakłada wydanie większej części tych środków do 2030 roku, zaś resztę do 2036. „Najważniejszym celem określonym w tym dokumencie strategicznym jest przygotowanie Federacji Rosyjskiej do wojny z NATO do 2030 roku. Właśnie na to ukierunkowane są wszystkie te działania i ten budżet. Większość środków ma zostać wydana do 2030 roku, a następnie wydatki będą stopniowo zmniejszane” - powiedział Budanow.

Naczelny dowódca sił NATO w Europie uważa, że w 2027 roku Unia Europejska może być zagrożona wojną

Podobne niepokojące słowa wypowiedział niedawno naczelny dowódca sił NATO w Europie. Już w 2027 roku Unia Europejska może być zagrożona wojną - stwierdził podczas konferencji obronnej w niemieckim Wiesbaden gen. Alexus Grynkewich. Jego zdaniem za półtora roku Chiny mogą zaatakować Tajwan, ale wcześniej uzgodnić ten ruch z Władimirem Putinem, by on w tym samym momencie napadł na Europę. Jeśli przywódca Chin Xi Jinping zdecyduje się na atak na Tajwan, to „prawdopodobnie skoordynuje ją z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, co stwarza możliwość globalnego konfliktu” - ocenił Grynkewich, cytowany przez "Bild". "Dla mnie to oznacza, że obie te rzeczy mogą się wydarzyć w tym samym czasie. Będziemy potrzebować każdej sztuki uzbrojenia, sprzętu i amunicji, które możemy zdobyć, aby być gotowym" - dodał. Bardzo podobną opinię wygłosił kilka dni wcześniej szef NATO Mark Rutte. „Nie bądźmy naiwni w tej kwestii. Gdyby Xi Jinping zaatakował Tajwan, najpierw zadzwoniłby do swojego młodszego partnera w tym wszystkim, Władimira Władimirowicza Putina, który mieszka w Moskwie, i powiedział: 'Hej, zamierzam to zrobić i potrzebuję, żebyś to zrobił, żeby byli zajęci w Europie atkami na terytorium NATO'” - mówił Rutte w rozmowie z "The New York Times".

Sonda Czy Ukraina powinna wejść do NATO? Tak Nie Nie mam zdania

⚡️Russia Is Re-Arming for War With NATO — $1.1 Trillion Budgeted by 2030, Budanov RevealsWhile Western leaders argue about aid packages, Russia is already preparing for a direct war with NATO. Ukrainian intelligence chief Kyrylo Budanov says there is a concrete Russian document… pic.twitter.com/qQpPEu560e— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) August 2, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zadziw świat tym co wiesz! Już 6/10 godne uznania! Pytanie 1 z 10 Z którym z tych miast powinno ci się kojarzyć stacjonowanie wojsk radzieckich? Legnicą Białymstokiem Piotrkowem Trybunalskim Następne pytanie