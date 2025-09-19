Kuba Szmajkowski nie musi już tego ukrywać. Pokazał swojego chłopaka!

Kuba Szmajkowski oficjalnie potwierdził związek i pokazał swojego chłopaka.

oficjalnie potwierdził związek i pokazał swojego chłopaka. „Jestem szczęśliwie zakochany” – powiedział wokalista, wywołując falę pozytywnych komentarzy.

To jego odważny coming-out, który stał się ważnym gestem nie tylko dla fanów, ale i dla widoczności społeczności LGBTQ+ w polskim show-biznesie.

Nagranie, które rozbudziło plotki

Kilka dni temu Kuba Szmajkowski udostępnił wideo na TikToku – w trendzie, który sam w sobie nie wyróżniał się niczym szczególnym. W tle muzyka, modne filtry, typowy układ choreograficzny. Ale wzrok fanów przyciągnął szczegół: na nagraniu towarzyszył mu młody mężczyzna, a obaj trzymali się za ręce. Jedno spojrzenie, gest, który dla wielu był jasnym komunikatem.

Kuba Szmajkowski wyznaje: „Jestem szczęśliwie zakochany”

W rozmowie z mediami Kuba potwierdził, że to nie była zabawa – że to naprawdę jego chłopak. Artysta w rozmowie z Pudelkiem powiedział: „Jestem szczęśliwie zakochany”. Sprostował tym samym wcześniejsze domysły, a jego szczere wyznanie przyjęto z falą wsparcia. Do tej pory unikał pytań o życie prywatne, teraz zrobił to naturalnie i bez ogródek.

Coming-out Szmajkowskiego

Coming-out Szmajkowskiego to coś więcej niż prywatna sprawa. To gest odwagi – sygnał dla innych, że można być sobą, żyć uczciwie i nie ukrywać ważnej części swojej tożsamości. W Polsce takie wyznania nadal odbijają się szerokim echem, a każdy taki krok ma duże znaczenie. Gdy potwierdził związek, internauci zasypali go falą pozytywnych komentarzy. Pojawiły się gratulacje, życzenia szczęścia i słowa podziwu za odwagę. W czasach, gdy gwiazdy często mierzą się z hejtem i presją, takie reakcje są szczególnie ważne.

Kim jest Kuba Szmajkowski? Od dzieciństwa do solowej kariery

Kuba Szmajkowski to 23-letni wokalista, który muzyczne kroki stawiał już jako nastolatek. W 2018 roku został finalistą pierwszej edycji The Voice Kids, później dołączył do boysbandu 4Dreamers, z którym wydał dwa albumy. Od 2021 roku rozwija się solo, śpiewa przeboje takie jak „Lovesick”, uczestniczył w preselekcjach do Eurowizji i wygrał 19. edycję programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Dziś obserwują go setki tysięcy fanów, a jego kariera nabiera coraz większego tempa.