Kuba Wojewódzki partnerki i samochody

Kuba Wojewódzki - jak wiadomo - do najskromniejszych osób nie należy. Samozwańczy król TVN lubi epatować bogactwem i szybkimi furami. Zamiłowanie do luksusu i znacznie młodszych od siebie kobiet przejawiał od dawna. Jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, to prezenter TVN w przeszłości związany był m.in. z aktorką Anną Muchą i modelką Renatą Kaczoruk. Ostatnio natomiast spotykał się z Anną Markowską, która jest młodsza od niego o... 30 lat. Jeszcze bardziej skomplikowana jest miłość Kuby Wojewódzkiego do szybkich samochodów. Wizerunek "gościa od sportowych fur" prezenter budował jeszcze w czasach pracy w Polsacie, przy programie "Idol", gdzie był jednym z jurorów. To właśnie wtedy cala Polska dowiedziała się o tym, że jest ktoś taki jak Kuba Wojewódzki. O tych czasach opowiedział w rozmowie z Żurnalistą jeden z uczestników "Idola" Tomek Makowiecki, który później zrobił niezłą karierę muzyczną.

Tomek Makowiecki o samochodach Kuby Wojewódzkiego. "Trzeba było wynająć takie Porsche z autohandlu"

Wokalista wspominał czasy kręcenia programu "Idol" w Polsacie. Z jego opowieści można wywnioskować, że wszyscy się nabraliśmy. Najciekawszy jest fragment o samochodach, w których rozsiadał się Kuba Wojewódzki. Dla samozwańczego króla TVN taka ta historia może być mocno krępująca. Tomek Makowiecki wyznał, że w pierwszych odcinkach "Idola" zobaczył, "jak bardzo jest to wszystko reżyserowane". - Przychodzą tam ludzie, przechodzą te castingi. Producenci czy tam reżyser już sobie tam powoli upatrują jakieś tam osoby (...) ten jest bardziej cwaniaczkiem, ten jest bardziej bawidamkiem, tamta jest dziewczyną z sąsiedztwa, w ogóle jest jakieś takie po prostu reżyserowanie tego programu - mówił piosenkarz. - Kuba też wtedy nie miał tych wszystkich samochodów, w których kręcili te setki. Wtedy były jeszcze autohandle, więc trzeba było wynająć takie Porsche z autohandlu, posadzić go w tym samochodzie, żeby on nagrał setkę, potem okazywało się, że ten samochód się sprzedał, więc trzeba było znaleźć inne Porsche, więc Kuba w następnym odcinku mówił prosto ze swojego nowego Porsche: "Z pola kapusty mówi do Was Kuba Wojewódzki". Więc to wszystko było reżyserowane - dodał Tomek Makowiecki.

