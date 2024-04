Kuba Wojewódzki i Anna Markowska są razem od 2022 roku. Oboje rzadko opowiadają o łączącym ich uczuciu. Ba, nie wszyscy wierzą w to, że w ogóle są parą. Wygląda jednak na to, że ich miłość kwitnie. W jednym z wywiadów modelka została zapytana, czy jest gotowa na ślub. - Ale pytasz, czy jestem gotowa na ślub z Kubą, czy jestem gotowa na ślub i czuję się dojrzała do tego? - próbowała doprecyzować pytanie, dając do zrozumienia, że jest związana z gwiazdorem TVN. - Czuję się dojrzałą kobietą, żeby stworzyć stabilny, stały związek, żeby gdzieś nad nim pracować i być w nim, i założyć rodzinę w przyszłości. Zresztą ja od małej dziewczynki chciałam mieć jednego partnera na całe życie, zakochać się i trochę jestem taką romantyczką - dodała. W połowie ubiegłego roku została jednak przyłapana na spacerze z Sebastianem Fabijańskim i jego synem.

Anna Markowska, ukochana Kuby Wojewódzkiego, błysnęła biustem! Od ogromnej wpadki uratował ją plasterek

Tym większe było spotkanie całej trójki we wtorkowym odcinku show TVN. W trakcie trwania programu, Kuba Wojewódzki postanowił spełnić marzenie Sebastiana Fabijańskiego. Ten wyciągnął karteczkę i "łamiącym" głosem odczytał jej treść. "Zawsze marzyłem, żeby wróciły Wodzianki. Bym chciał najbardziej doczekać" - usłyszeliśmy. Wtedy zjawiła się Anna Markowska. Fabijański nie mógł wyjść z szoku, co zarejestrowały kamery. - No pięknie! Ty jesteś niemożliwy, stary! - powiedział, po czym przywitał się ze starą znajomą. Wchodząc do studia z wodą, modelka była o krok od wpadki, bo jej marynarka odsłoniła za dużo... Na szczęście miała naklejki w najważniejszych miejscach!

