Kuba Wojewódzki z mamą Dawida Podsiadły na jego koncercie. Król TVN wzruszony

Dawid Podsiadło to obecnie jeden z największych gwiazdorów polskiej muzyki. Jego koncert na PGE Stadionie Narodowym zgromadził 80-tysięczny tłum, a bilety na to wydarzenie wyprzedały się zaledwie w dwie minuty. W tej chwili w Polsce tylko Sanah może rywalizować na popularność z niesamowitym 30-latkiem. Na wspomnianym koncercie Dawida Podsiadły nie zabrakło tłumu celebrytów. Wśród nich znalazł się Kuba Wojewódzki. Nie byłoby w tym nic sensacyjnego, gdyby nie to, że występ piosenkarza oglądał razem z jego mamą! Kto by się spodziewał, że samozwańczy król TVN i matka Dawida Podsiadły mają takie świetne relacje? To jednak nie wszystko! Kuba Wojewódzki zamieścił bardzo osobisty wpis dotyczący tego spotkania. - Oglądaliśmy ten koncert z Mamą Dawida. Mówiła z uśmiechem, że jest trochę zmęczona słowem Dumna. Ale patrzenie na nią w trakcie było nie mniejszym powodem do wzruszeń niż to, co działo się na scenie - zdradził gwiazdor TVN.

Kim jest mama Dawida Podsiadły? Pracowała w hucie, studiowała, dawała korepetycje i wychowywała synów

Ciekawe, czy Dawid Podsiadło wie, że jego mama i Kuba Wojewódzki są w tak dobrej komitywie. Kim jest mama Dawida Podsiadły? Słynny syn uważa ją za "wyjątkowo silną kobietę". - Mama sama wychowywała brata i mnie, jednocześnie pracowała w Hucie Katowice. Jest naszym autorytetem i chociaż teraz mieszkam kilkaset kilometrów od rodzinnego domu, a nasza relacja ma inny, bardziej przyjacielski wymiar, wciąż bardzo często pytam ją o zdanie i proszę o pomoc w wielu sprawach - wyznał Dawid Podsiadło w rozmowie z magazynem "Twój Styl". Z kolei w wywiadzie dla portalu Noizz.pl piosenkarz przyznał, że jego mama wykonywała pracę biurową. To nie było jedyne jej zajęcie zawodowe. Dla syna jednak zawsze miała czas. - Po godzinach udzielała korepetycji. Jednocześnie nie rezygnowała z rozwoju samej siebie i jeździła weekendami na dodatkowe studia. Nie było zbyt dużo czasu, ale pamiętam jakieś tam wygłupy, wspólne oglądanie telewizji. Nie czułem się zaniedbany - podkreślił Dawid Podsiadło. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Dawida Podsiadły i jego mamy.

