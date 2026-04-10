Kulisy głośnego filmu zaskakują. Gwiazda mówi o morzu wylanej krwi

Początek krwawej historii. O czym opowiada "Zabawa w pochowanego"?

Pierwsza część "Zabawy w pochowanego" skupiała się na losach kobiety imieniem Grace, którą poznajemy w dniu wymarzonego ślubu. Sielanka błyskawicznie przeradza się jednak w istny koszmar, gdy zamiast nocy poślubnej bohaterka zmuszona jest wziąć udział w śmiertelnej grze z nową, oddającą cześć diabłu rodziną. Choć udało jej się przetrwać tę potworną noc, reżyserzy nie pozwolili jej na spokojne życie i zaplanowali zupełnie nowy rozdział jej makabrycznej historii.

Wielki sukces pierwszej części. Twórcy "Zabawy w pochowanego" byli w szoku

Oryginalna "Zabawa w pochowanego" zadebiutowała w kinach w 2019 roku, szybko gromadząc wokół siebie bardzo liczne i zaangażowane grono fanów. Triumf produkcji opierał się w dużej mierze na rewelacyjnym występie Samary Weaving oraz solidnej dawce niezwykle czarnego humoru. W rozmowie z Natalią Nowecką z ESKI Matt Bettinelli-Olpin oraz Tyler Gillett szczerze przyznają, że początkowo absolutnie nie zakładali powrotu na plan i stworzenia jakiejkolwiek kontynuacji tej opowieści.

"Już przy pierwszym [filmie] czuliśmy, że nam się poszczęściło. Przygotowanie go nie było łatwym zadaniem, bo nikt nie chwytał jego tonu. W końcu Searchlight się zgodziło. Naszym jedynym celem było nakręcenie fajnego filmu, z którego będziemy dumni. I dopiero jak film zadebiutował i przyciągnął publikę, Searchlight wróciło do nas z pytaniem o kontynuację. To było jakieś sześć, siedem lat temu. Więc trochę to zajęło".

PRZECZYTAJ TEŻ: Czy powstanie trzecia część filmu "Podlasie"? Aktorzy zdradzają, co może czekać widzów

Nowe gwiazdy i ekstremalne sceny. Kathryn Newton o "Zabawie w pochowanego 2"

W kontynuacji krwawego hitu napięcie drastycznie rośnie, ponieważ stawką w grze jest już nie tylko przetrwanie, ale również przyszłość satanistycznego kultu oraz kontrola... nad całym światem. Do ekipy aktorskiej dołączają znane osobistości, takie jak Sarah Michelle Gellar (słynna Buffy), znany z "Władcy Pierścieni" Elijah Wood oraz Kathryn Newton, grająca Faith, młodszą siostrę głównej bohaterki. W rozmowie z ESKĄ aktorka zdradziła zaskakujący "smaczek" z planu. Ile litrów krwi zostało przelanych na planie tego filmu?

"Jakieś 800 i nie żartuję. W pewnym momencie zabrakło zapasów krwi i musieli ściągać kolejne, chyba z Japonii, albo LA. Na pewno skończyła się cała krew w Toronto. Nigdy nie zużyto tyle krwi i możesz mnie zacytować".

Dalsze losy Grace. Czy powstanie "Zabawa w pochowanego 3"?

Zakończenie "Zabawy w pochowanego 2" zostawia twórcom szerokie pole do popisu i stwarza doskonałe warunki do dalszego rozwijania uniwersum. Czy możemy zatem liczyć na "trójkę"?

Finał "The Boys" wkurzy widzów. Jessie T. Usher (A-Train) i Karen Fukuhara (Kimiko) o 5. sezonie | Wywiady ESKA

"Nie spodziewaliśmy się w ogóle, że nakręcimy drugą. Więc nigdy nie mówimy nigdy. Myślę, że jedną z rzeczy, które naprawdę nas zaskoczyły, gdy słuchamy pierwszych opinii, jest to, że postać Grace i opowieść, którą tu snujemy, wciąż cieszą się ogromem miłości. Więc jasne, dlaczego, do cholery, nie?"

Premiera "Zabawy w pochowanego 2" odbyła się w kinach w piątek, 10 kwietnia.

PRZECZYTAJ TEŻ: Zendaya i Pattinson w głośnej premierze. Za kulisami pracowała Polka