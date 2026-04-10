Kulisy głośnego filmu zaskakują. Gwiazda mówi o morzu wylanej krwi

Kasia Kowalska
2026-04-10 20:52

Kiedy w 2019 roku pierwsza odsłona "Zabawy w pochowanego" trafiła do dystrybucji, nikt nie zakładał, że film zdobędzie tak ogromną popularność. Sami autorzy nie kryli zdumienia sukcesem, przyznając, że ich dzieło miało bardzo specyficzny klimat. Widzowie musieli czekać na kontynuację aż siedem lat, a w trakcie realizacji najnowszej części ekipie... zabrakło zapasów sztucznej krwi.

Autor: Shutterstock

Początek krwawej historii. O czym opowiada "Zabawa w pochowanego"?

Pierwsza część "Zabawy w pochowanego" skupiała się na losach kobiety imieniem Grace, którą poznajemy w dniu wymarzonego ślubu. Sielanka błyskawicznie przeradza się jednak w istny koszmar, gdy zamiast nocy poślubnej bohaterka zmuszona jest wziąć udział w śmiertelnej grze z nową, oddającą cześć diabłu rodziną. Choć udało jej się przetrwać tę potworną noc, reżyserzy nie pozwolili jej na spokojne życie i zaplanowali zupełnie nowy rozdział jej makabrycznej historii.

Wielki sukces pierwszej części. Twórcy "Zabawy w pochowanego" byli w szoku

Oryginalna "Zabawa w pochowanego" zadebiutowała w kinach w 2019 roku, szybko gromadząc wokół siebie bardzo liczne i zaangażowane grono fanów. Triumf produkcji opierał się w dużej mierze na rewelacyjnym występie Samary Weaving oraz solidnej dawce niezwykle czarnego humoru. W rozmowie z Natalią Nowecką z ESKI Matt Bettinelli-Olpin oraz Tyler Gillett szczerze przyznają, że początkowo absolutnie nie zakładali powrotu na plan i stworzenia jakiejkolwiek kontynuacji tej opowieści.

"Już przy pierwszym [filmie] czuliśmy, że nam się poszczęściło. Przygotowanie go nie było łatwym zadaniem, bo nikt nie chwytał jego tonu. W końcu Searchlight się zgodziło. Naszym jedynym celem było nakręcenie fajnego filmu, z którego będziemy dumni. I dopiero jak film zadebiutował i przyciągnął publikę, Searchlight wróciło do nas z pytaniem o kontynuację. To było jakieś sześć, siedem lat temu. Więc trochę to zajęło".

Nowe gwiazdy i ekstremalne sceny. Kathryn Newton o "Zabawie w pochowanego 2"

W kontynuacji krwawego hitu napięcie drastycznie rośnie, ponieważ stawką w grze jest już nie tylko przetrwanie, ale również przyszłość satanistycznego kultu oraz kontrola... nad całym światem. Do ekipy aktorskiej dołączają znane osobistości, takie jak Sarah Michelle Gellar (słynna Buffy), znany z "Władcy Pierścieni" Elijah Wood oraz Kathryn Newton, grająca Faith, młodszą siostrę głównej bohaterki. W rozmowie z ESKĄ aktorka zdradziła zaskakujący "smaczek" z planu. Ile litrów krwi zostało przelanych na planie tego filmu?

"Jakieś 800 i nie żartuję. W pewnym momencie zabrakło zapasów krwi i musieli ściągać kolejne, chyba z Japonii, albo LA. Na pewno skończyła się cała krew w Toronto. Nigdy nie zużyto tyle krwi i możesz mnie zacytować".

Dalsze losy Grace. Czy powstanie "Zabawa w pochowanego 3"?

Zakończenie "Zabawy w pochowanego 2" zostawia twórcom szerokie pole do popisu i stwarza doskonałe warunki do dalszego rozwijania uniwersum. Czy możemy zatem liczyć na "trójkę"?

"Nie spodziewaliśmy się w ogóle, że nakręcimy drugą. Więc nigdy nie mówimy nigdy. Myślę, że jedną z rzeczy, które naprawdę nas zaskoczyły, gdy słuchamy pierwszych opinii, jest to, że postać Grace i opowieść, którą tu snujemy, wciąż cieszą się ogromem miłości. Więc jasne, dlaczego, do cholery, nie?"

Premiera "Zabawy w pochowanego 2" odbyła się w kinach w piątek, 10 kwietnia

