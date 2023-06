Kurzajewski przeżyje to po raz pierwszy. Cichopek trzyma kciuki!

Maciej Kurzajewski, prezenter „Pytania na śniadanie” oraz komentator sportowy jak mało który gwiazdor może się pochwalić doskonałą kondycją. A wszystko dzięki temu, że od lat prowadzi aktywny tryb życia. Teraz pokaże na co go stać! - 20 lat temu doszedłem do wniosku, że skoro mam rozmawiać ze sportowcami to powinienem tego sportu doświadczyć na samym sobie. Zacząłem biegać długodystansowo. W 2004 relacjonowałem Igrzyska Olimpijskie w Atenach z Grecji, a rok wcześniej w ramach próby olimpijskiej przebiegłem swój pierwszy maraton na tej klasycznej trasie Maraton Ateny 42 km 195 metrów. Dziś po 20 latach postanowiłem zrobić coś więcej i pokazać sobie i innym, że jeśli aktywność fizyczna towarzyszy nam przez całe życie, albo przez jego większą część to możemy być bardzo sprawni i doświadczać wysokiej jakości życia każdego dnia - opowiada „Super Expressowi” Maciej Kurzajewski, który 6 sierpnia przystąpi do triathlonu.

Maciej Kurzajewski szykuje się do triathlonu w Gdyni

To ogromna odwaga ze strony Macieja Kurzajewskiego, bo wielu nawet najlepszych i zawodowych sportowców wymięka na tej trasie. Rok temu nie ukończył jej m.in. Robert Karaś (34 l.), partner Agnieszki Włodarczyk (43 l.). - Staram się regularnie trenować, prowadzić zdrowy tryb życia, zdrowo się odżywiać. Zresztą ta akcja i ten projekt Iron Men 50, czyli zrobienie pełnego dystansu triathlonowego Iron Mena w 50-tym roku życia jest realne, jest dla każdego jeśli dbamy o siebie, to jest możliwe. Duże wsparcie dostałem od ludzi, którzy podzielają moje podejście do życia i do tego, by każdego dnia budować jego jakość - mówi Kurzajewski, który formę szlifował, m.in. na Półmaratonie Warszawskim, gdzie dumnie kibicowała mu Katarzyna Cichopek, która z pewnością będzie trzymać mocno kciuki również w Gdyni.

Więcej w materiale wideo

Maciej Kurzajewski: Wnuczka pogodzi prezentera i jego byłą żonę Paulinę Smaszcz? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.