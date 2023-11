Laluna nie może przestać? Poddała się kolejnej operacji, wycięli jej 90% żołądka

Quiz. Dzieci gwiazd, które poszły w ślady rodziców. Dopasuj dziecko do rodzica

Laluna Unique, a właściwie Katarzyna Alexander to niezwykle barwna postać polskiego show biznesu. Celebrytka dała się poznać szerszej publiczności w programie "Królowe życia". Laluna popularnością dorównała samej Dagmarze Kaźmierskiej, twierdzi wręcz, że ją zdetronizowała. Po zakończeniu produkcji tego hitu TTV, stała się gwiazdą formatu o bardzo podobnej konwencji czyli "Diabelnie boskich". Jest też doświadczoną zawodniczką MMA. Ale przede wszystkim jest bardzo sprawną przedsiębiorczynią. Zarabia ogromne pieniądze, które lubi wydawać na operacje plastyczne.

Celebrytka jest właśnie po kolejnej operacji. Tym razem bardzo poważnej, bo Laluna zdecydowała się na rękawową resekcję żołądka. Lekarze usunęli jej 90 proc. żołądka. Zazwyczaj zabiegi takie stosuje się u osób cierpiących na otyłość olbrzymią, u których inne metody walki z chorobą nie przyniosły rezultatów. Wg słów celebrytki operacja przebiegła prawidłowo i już przyniosła pierwsze efekty.

"Jak na razie jest dobrze. Muszę się nauczyć nowego trybu życia, że nie żarcie jest priorytetem, ale też inne rzeczy. Mogę się pochwalić — od środy do piątku rano 2700 gramów, prawie trzy kilo. Nie spodziewałam się, że to tak szybko idzie. Tęsknię trochę za jedzeniem normalnym, ale ponoć to wszystko siedzi w głowie, więc dam radę. Nic mnie nie zniszczy psychicznie" - zapewniała na Instastories.

Internauci uznali jednak, że tym razem przesadziła. Przypomnieli jej, że operacja bariatryczna to poważny zabieg ratujący życie, a ona zrobiła to dla kaprysu. "Kolejne wydziwianie celebrytki. W twoim przypadku wystarczyłaby dieta i ruch, a nie operacja, która jest bardzo niebezpieczna" - napisał jedna z fanek. Jednak komentarzy w podobnym tonie było znacznie więcej.