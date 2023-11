W Polsacie to już naprawdę koniec! Cała Polska czekała na to oświadczenie. Jest naprawdę ostro!

Sylwia Peretti bierze udział w pięknej akcji

Sylwia Peretti niedawno udzieliła pierwszego wywiadu po śmierci syna. Przypomnijmy, że 24-letni Patryk zginął w makabrycznym wypadku samochodowym w Krakowie. Wraz z nim życie straciło jego trzech kolegów. - Śmierć mojego syna Patryka wydarzyła się po nic i nie widzę w niej żadnego sensu. Nie będę na siłę tłumaczyć sobie, że potrzebuję czasu, że czas wyleczy moje rany, że gdzieś w tle doświadczenia, jakim jest strata dziecka, ukryta jest wielka życiowa lekcja. Tam nie ma nic poza bólem, który rozrywa mnie od momentu, kiedy otwieram rano oczy, aż do chwili, kiedy zasypiam wieczorem - wyznała gwiazda programu "Królowe życia". We wpisie na Instagramie z kolei Sylwia Peretti stwierdziła, że ostatni rok był dla jej syna "przełomowy". - Przewartościowałeś tak wiele spraw w swoim życiu, tak wiele zrozumiałeś, dlatego też codziennie, do śmierci, będę zadawać sobie pytanie - dlaczego przesiadłeś się na te ostatnie 1300 metrów... co tam się wydarzyło Synek?! - pytała rozpaczliwie celebrytka, która teraz - mimo ogromnego bólu - zdecydowała się wziąć udział w pięknej akcji. Złożyła specjalną obietnicę.

Sylwia Peretti zapewnia po śmierci syna: Nie zawiodę, nigdy nie przestanę być dobrym człowiekiem

Do tej pory w inicjatywnie towarzyszył jej Patryk. W tym roku po raz pierwszy go zabraknie. - Gdy łza wzruszenia zamienia się miejscem z łzą rozpaczy, przychodzi refleksja... i myśl o Mikołaju. Mam w głowie pytanie: Synek, jak mam to zrobić bez Ciebie? Nie uzyskałam odpowiedzi. Mam jedynie te listy, od Istot, które tak bardzo na Ciebie czekają... Nie zawiodę Ich, jesteśmy jednością. Patryk dopóki żyję, będziemy razem tworzyć dobro. Wiem na pewno, że gdybyś tu był, nie zawiódłbyś ich, mało tego - byłbyś zły, gdybym nie miała siły tego udźwignąć. Dlatego głównie dla Ciebie, ale i dla Dzieciaków, mając Cię w sercu, zrobię to. Są naszą częścią. Nigdy nie przestanę być dobrym człowiekiem. Piąty rok z rzędu #paczkaperetki jest do Waszej dyspozycji. Własnoręcznie napisane listy od Dzieci z Domu Dziecka czekają na realizację, będą wysyłane losowo. Chętnych do wzięcia udziału, proszę o zgłaszanie się w wiadomościach prywatnych - napisała Sylwia Peretti na Instagramie i dodała czarno-biały film, na którym widać Patryka w stroju św. Mikołaja.

