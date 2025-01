Lanberry już nie ukrywa ukochanego. Pokazała wspólne zdjęcia z wakacji. Przystojnego brodacza znacie z TVP

Lanberry, znana ze swojej dyskrecji w sprawach osobistych, zaskoczyła fanów, publikując na Instagramie serię zdjęć z wakacji. Trenerka "The Voice of Poland" ładuje akumulatory przed nowymi wyzwaniami zawodowymi - między innymi trasą koncertową, wśród pięknych krajobrazów Tajlandii. Z fanami podzieliła się kilkoma zdjęciami z urzekającą naturą w tle. Po raz pierwszy pokazała też ukochanego. NA dwóch fotografiach obok wokalistki jest Ernest Staniaszek - muzyk znany między innymi z "The Voice".

Lanberry jest zakochana. Wreszcie pokazała twarz ukochanego

O tym, że Lanberry jest zakochana, mówiło się już od jakiegoś czasu. Sama wokalistka przyznała w jednym z wywiadów, że w jej życiu jest ktoś wyjątkowy, jednak nie pokazywali się razem.

To była totalnie przypadkowa historia. Co prawda, kojarzyliśmy się wcześniej, ale ten kontakt stał się znacznie bliższy dość nieoczekiwanie. Praktycznie od razu znaleźliśmy wspólny język. Do tego stopnia, że naprawdę czasami kończymy swoje zdania. To właśnie urok początkowego etapu związku. Związku, który się pięknie rozwija

- opowiadała ponad rok temu w rozmowie z wp.pl. Według doniesień, Lanberry i Ernest poznali się podczas jednego z wydarzeń muzycznych i szybko znaleźli wspólny język – nie tylko artystyczny, ale i prywatny. Źródła bliskie parze zdradzają, że ich relacja rozwijała się naturalnie, a oboje wspierają się w swoich muzycznych projektach.

Kim jest Ernest Staniaszek?

Ernest Staniaszek to utalentowany wokalista, kompozytor i uczestnik programu „The Voice of Poland”, w którym zdobył uznanie zarówno trenerów, jak i widzów. Jego charakterystyczny głos, charyzma i emocjonalne podejście do muzyki szybko wyróżniły go na tle innych uczestników. Choć nie zwyciężył programu, zyskał wierne grono fanów.

Co ciekawe oboje brali udział w tej samej edycji wokalnego talent-show TVP. Lanberry nie przeszła jednak etapów przesłuchań w ciemno, za to Ernest odwrócił wszystkie fotele i jako uczestnik drużyny Marka Piekarczyka szturmem dotarł do fiinału, gdzie przegrał jedynie z Mateuszem Ziółko.

Lanberry, a właściwie Małgorzata Uściłowska w ostatnich latach skupiła się na swojej karierze muzycznej. Teraz otwiera nowy, bardziej prywatny rozdział w swoim życiu. Fani mają nadzieję, że para stworzy w przyszłości wspólne muzyczne projekty, łącząc swoje talenty w wyjątkowy sposób. Trzymamy kciuki za tę piękną parę (zobaczcie w galerii na górze strony, jak ładnie razem wyglądają) i życzymy im wszystkiego najlepszego! Może już wkrótce usłyszymy duet Lanberry i Ernesta? Czas pokaże!

