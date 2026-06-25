Lara Gessler nie wiedziała o popularności mamy. Sukces "Kuchennych rewolucji" wprawił ją w osłupienie

Magda Gessler z otwartym sercem podchodzi do dorosłego życia swoich dzieci i z nieskrywaną radością obserwuje, jak dorastają jej wnuki. Mimo dzisiejszej sielanki Lara Gessler wyznała, że w przeszłości nosiła w sobie spory żal do matki. Obie panie nie utrzymywały wówczas bliskiego kontaktu, dlatego nagły wybuch popularności gospodyni telewizyjnego programu kulinarnego stanowił dla jej córki gigantyczne zaskoczenie.

Lara Gessler wprost o chłodnych relacjach z mamą

Córka najpopularniejszej w Polsce restauratorki wystąpiła niedawno w podcaście prowadzonym przez Żurnalistę. Podczas wywiadu Lara Gessler poruszyła wiele interesujących tematów, wspominając między innymi o swoim związku ze sporo starszym mężczyzną oraz oceniając internetowy fenomen Książula. Jednym z punktów rozmowy okazały się też relacje łączące ją z Magdą Gessler.

Jak przyznała zaproszona do studia gościni, na progu dorosłości postanowiła zdystansować się od matki, ponieważ bardzo zależało jej na budowaniu własnej niezależności. Zaznaczyła przy tym jednak, że z drugiej strony nie doszło też do całkowitego zerwania więzi z restauratorką, czego najlepszym dowodem była obecność na planie zdjęciowym podczas realizacji pierwszego sezonu "Kuchennych rewolucji".

"Stworzyłam duży dystans. […] Doszłam do wniosku, że nie mogę polegać na niej emocjonalnie, bo nie chcę się znowu zawieść, i nie chcę na niej polegać finansowo, żeby nie dawać jej satysfakcji" - powiedziała.

20

Magda Gessler stała się wielką gwiazdą. Jej córka była w szoku

W dalszej części wywiadu Lara Gessler zdradziła również, że przez dłuższy czas kompletnie omijał ją telewizyjny fenomen popularnego show prowadzonego przez jej matkę. Ponieważ nigdy nie posiadała w domu własnego odbiornika, nie zdawała sobie sprawy ze skali popularności mamy i jej programu, traktując go jako jeden z wielu formatów w ramówce dużej stacji. Moment ostrego zderzenia z rzeczywistością nastąpił dopiero wtedy, gdy na własnej skórze doświadczyła uwielbienia tłumów wobec Magdy Gessler.

"Ja to ominęłam. Tak, że nie miałam telewizora i do tej pory nie mam, a przez to, że nie miałam też z nią kontaktu... to pamiętam, że po jakimś czasie z nią byłam, gdzieś z nią pojechałam i nagle ją ludzie oblegli. Byłam w takim szoku, bo nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Oczywiście, wiedziałam, że ma program w telewizji, no ale nie ona jedna ma program w telewizji. Pamiętam, że zrobiło to na mnie wrażenie" - zdradziła.

Sonda Czy chciałbyś pójść coś zjeść do restauracji Magdy Gessler? Tak, marzę o tym! Nie, nie czuję takiej potrzeby. Po co? Jest milion innych restauracji.