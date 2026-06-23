Magda Gessler poleca przekąskę mundialu. To meksykańskie danie może zaskoczyć kibiców

Mundial 2026. Magda Gessler zdradza przepis na idealną przekąskę

Tegoroczny turniej o piłkarskie mistrzostwo globu zapisał się w historii, ponieważ po raz pierwszy zmagania odbywają się równocześnie na terytorium trzech państw. Zawodnicy rywalizują na obiektach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W wywiadzie udzielonym Adrianowi Rybakowi z redakcji ESKA.pl znana kreatorka smaku stwierdziła, że to właśnie meksykańska sztuka kulinarna deklasuje pozostałych współgospodarzy imprezy. Zdaniem gwiazdy programu „Kuchenne rewolucje” to stamtąd fani piłki nożnej powinni czerpać inspiracje przy planowaniu sportowych uczt. Magda Gessler zaproponowała nieszablonową potrawę, której niecodzienne zestawienie składników z pewnością przypadnie do gustu polskim podniebieniom.

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Magda Gessler o programie "MasterChef", sezonowych produktach i poziomiankach za 59 zł

Ja uważam, że genialny jest kurczak naturalnego chowu w sosie czekoladowym. Jest wspaniały. Z różnymi gatunkami papryki, jest ostry, wspaniały, nieobojętny - poleca Magda Gessler w rozmowie z ESKĄ.pl.

Wieloletnia jurorka programu „MasterChef” jest głęboko przekonana, że kombinacja wyrazistej pikantności, drobiowego mięsa oraz słodkiej czekolady nie zniechęci naszych rodaków do podejmowania kulinarnych wyzwań.

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Wydaje mi się, że nie. Skoro tak mocno wojują i tak mocno powtarzają kuchnię tajską - argumentuje.

Co to jest kurczak w sosie mole? Magda Gessler poleca ten meksykański przysmak

Wspomniane przez Magdę Gessler danie z czekoladową nutą to w rzeczywistości tradycyjny meksykański kurczak podawany z sosem mole. Kawałki drobiu serwuje się w towarzystwie niezwykle gęstej i intensywnej w smaku polewy. Warto podkreślić, że słowo to nie oznacza jednej konkretnej receptury, lecz odnosi się do szerokiej grupy lokalnych sosów przygotowywanych na bazie papryczek chili, pomidorów lub tak zwanej miechunki. Do całości często dodaje się orzechy, aromatyczne przyprawy i różnego rodzaju nasiona, a w niektórych wersjach nawet tortillę. W najbardziej rozpoznawalnych wariantach kluczowym składnikiem pozostaje gorzka czekolada albo surowe kakao, co nadaje całości dymny, korzenny i lekko słodkawy charakter połączony z wyraźną pikantnością.