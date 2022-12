Lara Gessler od lat obraca się w polskim show-biznesie. Córka Magdy Gessler, podobnie jak jej słynna mama, kocha kulinaria. Jest autorką książek kulinarno-obyczajowych, a także właścicielką lokalu Słodki Słony. Aktywnie udziela się także na Instagramie, gdzie obserwuje ją niespełna 270 tysięcy internautów. To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych Lara Gessler poinformowała, że wraz z synkiem znalazła się w szpitalu.

Synek Lary Gessler znalazł się w szpitalu. Zaraził się wirusem RSV. Czy to groźne?

Lara Gessler jest szczęśliwą żoną Piotra Szeląga oraz mamą dwójki dzieci, Neny i Bernarda. Synek pary przyszedł na świat we wrześniu. Przed kilkoma tygodniami Lara rozchorowała się na tyle poważnie, że potrzebowała antybiotyku. Udało jej się jednak wykurować i spędziła święta z bliskimi, co pokazała na Instagramie. Niestety, choroba nie ominęła też małego Bernarda...

"Pewnie się nawet nie zorientowaliście, ale ostatnie 2 dni nas tu nie było. To dlatego, że mieliśmy niezapowiedzianą wizytę w szpitalu. Niestety mały zaraził się RSV. Wiem jedno, matka nie przestaje kochać i nie przestaje się bać. Od razu napiszę, że jesteśmy już w domu i sytuacja jest stabilna" - poinformowała Lara Gessler.

Jak można dowiedzieć się z sieci, do zarażenia wirusem RSV dochodzi drogą kropelkową, co czyni go niezwykle zaraźliwym. Przeważnie objawia się on podobnie do przeziębienia. Wciąż nie odkryto szczepionki na chorobę wywoływaną przez RSV. Niezwykle ważna jest szybka reakcja i wdrożenie leczenia, bowiem w przypadku niemowląt wirus może przerodzić się w zapalenie płuc. Najczęściej objawy ustępują po około dwóch tygodniach.

Trzymamy kciuki za powrót synka Lary Gessler do zdrowia.

i Autor: instagram/@lara_gessler Lara Gessler trafiła z synkiem do szpitala! Wiemy, co się stało