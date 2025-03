Ledwo Danusia wyleciała, a już Zenek wywinął taki numer! Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia!

Zenek Martyniuk ostatnio często bywa na lotnisku. Niedawno odprowadzał swoją żonę Danutę, która na miesiąc poleciała do rodziny do Australii. Sam także często przemieszcza się samolotami z powodu swoich licznych koncertów. Tym razem jednak pojawił się w tym miejscu z zupełnie innego powodu i wprawił w osłupienie podróżujących turystów!

Zenek Martyniuk oazą spokoju

Zenek Martyniuk, lider zespołu Akcent jest wielką gwiazdą disco polo. Wokalista stara się nie urządzać żadnych skandali, a wręcz uchodzi za wzór spokoju, kiedy w rodzinie dzieją się jakieś niesnaski. Podczas kolejnych wyczynów syna Daniela Martyniuka tylko Zenek zachował spokój i doprowadził do tego, że syn, przynajmniej na ten moment, "pozbierał się" i znalazł nowy sposób na pozbywanie się stresu. Zenek Martyniuk zostanie po raz drugi dziadkiem.

Ostatnio Danuta Martyniuk uczyniła z Zenka "słomianego wdowca" i wszyscy się zastanawiali, co on w tym czasie będzie porabiał. No i już wiadomo. Zenek Martyniuk będzie robił rzeczy, o które nikt by go nie podejrzewał!

Co zrobił Zenek Martyniuk po wyjeździe Danuty?

Na lotnisku Chopina w Warszawie tłum turystów przystanął, aby zrobić Zenkowi Martyniukowi zdjęcia. Wielu też nagrywało filmiki na telefon. Lider zespołu akcent nigdzie nie leciał i nie przemierzał korytarzy z walizkami. Zenek zasiadł w dżinsach, czarnej koszulce polo i czarnych okularach do pianina i zagrał oraz zaśpiewał swój największy hit "Przez te oczy zielone.... Jak mu poszło? Zobacz pod tekstem!

