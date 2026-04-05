Legenda katolickiej publicystyki nie żyje! Rozmawiał z papieżami, inspirował miliony

Odszedł wielki autorytet! Vittorio Messori nie żyje

Informacja o śmierci pisarza obiegła media w sobotę i natychmiast poruszyła jego fanów. Vittorio Messori był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci katolickiej publicystyki. Jego książki, tłumaczone na wiele języków, trafiały zarówno do wierzących, jak i tych, którzy dopiero szukali swojej drogi.

Świat w żałobie! Zmarł człowiek, który rozmawiał z Janem Pawłem II

Największą sławę przyniosła mu rozmowa z Janem Pawłem II zatytułowana "Przekroczyć próg nadziei". Publikacja była wydarzeniem na skalę światową i przez wielu uznawana jest za jedną z najważniejszych książek religijnych XX wieku. Czytelnicy mogli zajrzeć w myśli papieża i poznać jego refleksje na temat wiary, życia i współczesnego świata.

To jednak niejedyne osiągnięcie Messoriego. Już wcześniej zasłynął wywiadem z Benedyktem XVI, jeszcze jako kardynałem. Książka "Raport o stanie wiary" odbiła się szerokim echem i umocniła jego pozycję jako jednego z najważniejszych autorów zajmujących się tematyką religijną.

Messori przez lata współpracował z największymi włoskimi redakcjami, takimi jak Corriere della Sera czy La Stampa. Jego teksty były czytane przez miliony i często wywoływały gorące dyskusje.

W swoich książkach podejmował trudne tematy - pisał o Jezusie, Kościele, wierze i współczesnych dylematach duchowych. Nie bał się zadawać pytań i szukać odpowiedzi tam, gdzie inni milczeli. Dzięki temu zdobył opinię autora odważnego, ale jednocześnie głęboko zakorzenionego w tradycji.

Po śmierci Jan Paweł II w 2005 roku Messori nie krył emocji. Już wtedy podkreślał, jak wielkie znaczenie miał polski papież dla świata i przewidywał jego rychłą beatyfikację. Dziś jego słowa brzmią jak proroctwo, które się spełniło.

