Legendarny muzyk ciężko chory. Billy Joel odwołuje koncerty

76-letni Billy Joel usłyszał diagnozę: wodogłowie normotensyjny (NPH). To choroba neurologiczna charakteryzującą się nagromadzeniem płynu mózgowo-rdzeniowego w czaszce, co prowadzi do objawów takich jak zaburzenia chodu, problemy z pamięcią oraz nietrzymanie moczu. Co dalej z występami legendarnego muzyka?

Billy Joel stracił zdrowie po upadku na scenie

Problemy zdrowotne Joela nasiliły się po upadku na scenie podczas koncertu w lutym 2025 roku w Mohegan Sun w Connecticut. Mimo incydentu artysta kontynuował występ, jednak późniejsze objawy, takie jak pogorszenie słuchu, wzroku i równowagi, skłoniły lekarzy do zaleceń o natychmiastowym zaprzestaniu występów i rozpoczęciu intensywnej rehabilitacji.

W oficjalnym oświadczeniu Joel napisał:

Jest mi naprawdę przykro, że rozczarowuję naszą widownię. Dziękuję za wasze zrozumienie. Czuję ogromną wdzięczność za opiekę medyczną, której doświadczam, i wsparcie, jakiego udzielają mi fani w tym trudnym momencie. Nie mogę się doczekać, kiedy znów stanę na scenie. Moim priorytetem jednak jest teraz zdrowie.

Koncerty w USA odwołane

Odwołane koncerty obejmują łącznie 17 występów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, w tym w Nowym Jorku, Toronto, Liverpoolu i Salt Lake City. Wielu z tych występów miało być częścią wspólnych koncertów z takimi artystami jak Sting, Rod Stewart i Stevie Nicks. Fani otrzymają automatyczne zwroty kosztów biletów.

Mimo trudności zdrowotnych, Joel pozostaje aktywny zawodowo. W czerwcu 2025 roku planowana jest premiera dwuczęściowego dokumentu "Billy Joel: And So It Goes" na Festiwalu Filmowym Tribeca. Film później zostanie pokazany przez HBO. Dokument zawiera rzadkie nagrania z koncertów, archiwalne zdjęcia oraz wywiady z artystą.

Kariera Billy'go Joel'a

Billy Joel to jeden z najbardziej utytułowanych artystów w historii muzyki, z ponad 150 milionami sprzedanych płyt, pięcioma nagrodami Grammy oraz miejscem w Rock and Roll Hall of Fame. Jego decyzja o przerwie w karierze jest przypomnieniem, jak kruche może być zdrowie nawet największych gwiazd. Fani na całym świecie wyrażają wsparcie i nadzieję na jego powrót na scenę.