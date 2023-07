Łukasz Nowicki tym ujął swoją żonę na pierwszej randce. Dziwne, że nie uciekła!

Olga Nowicka i Łukasz Nowicki siedem lat temu wzięli ślub. Doczekali się też pięcioletniej dziś córeczki Józefiny. Wydają się być bardzo zgraną parą. Od czasu do czasu pokazują się razem publicznie, ale cenią sobie przede wszystkim spokój.

Łukasz i Olga poznali się dzięki wspólnym znajomym. Aktorka pierwszy raz zobaczyła Łukasza podczas w sztuce pt. "Człowiek dwóch szefów". Po spektaklu wspomniała o nim swojemu przyjacielowi, który również brał udział w widowisku. Powiedziała wówczas: "Łukasz to taki fajny facet i ma elektryzujący głos". Przyjaciel Olgi długo nie myślał i zaczął działać. Postanowił wysłać do Łukasza wiadomość, że pewna piękna kobieta jest nim zafascynowana. - Gdy wróciłam do domu, to czekała na mnie wiadomość od Łukasza z zaproszeniem na kawę. Napisałam mu, żeby zostawił mi swój numer telefonu i jak będę gotowa, zadzwonię. Rok wcześniej rozstałam się z ojcem mojego synka i pomyślałam, że bezpieczniej będzie skupić się tylko na macierzyństwie - wspominała Olga w rozmowie z WP Kobieta. Zdecydowała się jednak zaryzykować. Umówili się.

Łukasz Nowicki podarował ukochanej słoik ogórków na randce!

Łukasz Nowicki podczas pierwszej randki oczarował ją nie tylko swoim urokiem osobistym, ale również ujął niecodziennym prezentem. Na spotkanie przyniósł jej słoik kiszonych ogórków! - Śmiałam się sama, że to musiało skończyć się tylko ślubem. Do dzisiaj w każdą rocznicę dostaję słoik ogórków - dodała artystka.

Później już wszystko potoczyło się naturalnie. W 2016 roku ślubowali sobie miłość i wierność na Bali.

Kim jest Olga Nowicka?

Olga Nowicka jest aktorką, psychoterapeutką oraz instruktorką jogi. Prowadzi także warsztaty związane z mindfulness. Ukończyła Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie, gdzie miała swoje debiuty aktorskie. Współpracuje z teatrami Capitol i Studio. Występowała w „Na wspólnej”, „Barwach szczęścia” i „Pierwszej miłości”.

