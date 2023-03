Luksusowe życie Rutkowskiego. Ochrona, markowe ubrania i NOWA bryka za 1,5 mln

Detektyw uwielbia nietuzinkowe auta. Choć rzadko siada za kierownicą, lubi drogie cudeńka, które z daleka przyciągają wzrok. W garażu detektywa znajduje się wiele samochodów marek klasy premium. Tym razem Rutkowski został posiadaczem Mercedesa-AMG G 63, którym przemieszczają się najlepsi polscy piłkarze, w tym Robert Lewandowski.

Kupił auto za 1,5 miliona

Najtańsza wersja tego cacka kosztuje prawie milion złotych. Jednak detektyw wykupił wszystkie dodatkowe opcje, za co musiał zapłacić dodatkowo 500 tys. Krzysztof przy jego zakupie z pewnością brał pod uwagę fakt, że ten model mercedesa często występuje się w teledyskach amerykańskich raperów oraz filmach fabularnych opowiadających o gangsterach.

Zrobił zakupy w sklepach dla bogaczy

Detektyw swoim potworem przyjechał ostatnio do Warszawy. Wszystko po to, by odwiedzić najdroższe centrum handlowym w stolicy. – Wszedł do najdroższych sklepów, w których zostawił kilkanaście tysięcy złotych – mówi nasz informator. Gwiazdorowi towarzyszył prywatny ochroniarz.